Probablement aucun risque de tremblement de terre lié au stockage du CO2 sous l’océan au large de la côte de la Colombie-Britannique

Les auteurs d’une nouvelle étude se préparent à aller de l’avant avec un plan visant à pomper les émissions de réchauffement de la planète sous le fond de l’océan après avoir découvert qu’il n’y a probablement aucun risque que le processus provoque des tremblements de terre.

Le projet Solid Carbon cherche à capturer le dioxyde de carbone de l’atmosphère et à le pomper dans les sédiments au fond de l’océan où il sera stocké en permanence au large de l’île de Vancouver.

Les chercheurs impliqués dans le projet, qui est dirigé par Ocean Networks Canada (ONC) de l’Université de Victoria et financé par le Pacific Institute for Climate Solutions, ont publié une étude concluant que le risque de provoquer une activité sismique est inférieur à 0,01 %.

Le géophysicien Eneanwan Ekpo Johnson a utilisé une modélisation informatique avancée pour voir si l’injection de 2,5 mégatonnes de CO2 par an sur le site d’étude induirait un glissement de faille, où des dalles de terre glissent les unes sur les autres et provoquent des tremblements de terre.

« La quantité de CO2 qui y est stockée ne causerait pas ce mouvement », a déclaré Johnson, qui a dirigé l’étude dans le cadre de son travail postdoctoral en sciences à l’ONC et à l’UVic. « C’est vraiment une avancée en termes de contribution globale à la réduction du CO2 dans l’atmosphère, donc c’est vraiment rassurant. »

Le plan de Solid Carbon est d’injecter le CO2 dans du basalte poreux et perméable situé sous le bassin de Cascadia, à 200 kilomètres au large de la côte ouest de l’île de Vancouver, où il réagirait avec d’autres minéraux et finirait par se solidifier en roche carbonatée.

Alors que les gens peuvent être nerveux à l’idée de pousser des gaz dans une zone tectonique active sujette aux tremblements de terre, les chercheurs affirment que leur étude montre que le risque est pratiquement inexistant. L’emplacement du bassin de Cascadia a été choisi en raison de sa grande capacité de séquestration du CO2.

« C’est certainement le plus grand réservoir de CO2 que nous connaissions et c’est certainement le plus sûr et le plus durable », a déclaré Martin Scherwath, co-auteur de l’étude et scientifique principal d’Ocean Networks Canada. « Il va être là, en sécurité, pour pratiquement toujours. »

Site d’injection de CO2 proposé par Solid Carbon au large de l’île de Vancouver. (Avec l’aimable autorisation d’Ocean Networks Canada)

Kate Moran, présidente de l’ONC et chercheuse principale de Solid Carbon, a déclaré que le projet offre la possibilité d’éliminer en toute sécurité des décennies d’émissions anthropiques et d’aider à éviter la crise climatique.

La Terre a le potentiel de séquestrer 10 gigatonnes d’émissions de CO2 par an d’ici 2050 dans le basalte, ce qui, selon Solid Carbon, équivaut à environ la moitié des réductions nécessaires pour que la planète reste habitable pour les gens.

Une fois l’étude de faisabilité réussie, la prochaine étape consistera à obtenir un financement pour tester le processus sur le terrain, puis à étendre, espérons-le, la technologie des émissions négatives à plusieurs sites d’injection.

« Si nous avons 1 000 trous répartis sur le globe, nous avons alors une échelle de gigatonnes qui est vraiment ce qui est nécessaire », a déclaré Scherwath.

L’objectif final est d’avoir des plates-formes flottantes autosuffisantes dans la mer qui utiliseraient l’énergie éolienne et solaire pour aspirer les gaz et les pomper dans les profondeurs en dessous.

« La solution finale est de s’éloigner complètement de la terre et de ne même pas avoir à se soucier du transport du CO2, mais pour le moment, la capture directe de l’air ne se produit que sur terre à des échelles relativement petites », a déclaré Scherwath.

« L’espoir à long terme est qu’il s’agisse d’une véritable solution climatique. »

Émissions de gaz à effet de serreUVic