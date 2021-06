PRO14 Rainbow Cup : Leinster et Munster terminent leur campagne en beauté | Nouvelles du rugby à XV

La paire à la retraite Scott Fardy et Michael Bent a terminé son séjour à Leinster avec une victoire sur les Dragons

Nous terminons l’action de vendredi dans la Guinness PRO14 Rainbow Cup alors que Leinster et Munster ont tous deux terminé la compétition avec des victoires…

Leinster 38-7 Dragons

Le duo à la retraite Scott Fardy et Michael Bent s’est incliné sur une note gagnante alors que Leinster a clôturé la Rainbow Cup avec une victoire de points bonus sur les Dragons au RDS.

Alors que les supporters font leur retour tant attendu sur le site de Ballsbridge, les essais de Jimmy O’Brien, du capitaine Garry Ringrose et de Jordan Larmour ont donné une avance de 19-7 aux hôtes à la mi-temps.

Menés par le demi de mêlée du Pays de Galles Rhodri Williams, les Dragons ont profité de l’élimination des péchés de Ronan Kelleher pour répliquer avec un sept points de Sam Davies.

La défaite de la semaine dernière à Glasgow avait mis fin à l’intérêt de Leinster pour la compétition, mais ils ont terminé en beauté grâce à un blockbuster de Ryan Baird, le deuxième de Larmour et à la 65e minute plus près de Scott Penny.

Il s’agissait du premier match à domicile du Leinster avec une foule depuis février de l’année dernière, alors que 1 200 supporters – dont 100 membres du personnel de l’hôpital universitaire St Vincent à proximité – ont regardé dans le cadre des événements tests sanctionnés par le gouvernement irlandais.

Zèbre 11-54 Munster

Gavin Coombes a ouvert la voie pour Munster avec quatre essais

Gavin Coombes a marqué quatre essais alors que Munster a obtenu la deuxième place dans la section nord de la Rainbow Cup avec une victoire convaincante sur Zebre à Parme.

La province irlandaise avait une chance de se qualifier pour la finale jusqu’à ce que l’affrontement de Benetton avec les Ospreys à Bridgend soit annulé en raison de cas de coronavirus dans l’équipe de la région galloise.

Les hommes de Trévise ont obtenu les quatre points en conséquence, se déplaçant au-dessus des Glasgow Warriors et hors de portée de Munster pour assurer leur place dans la pièce maîtresse.

TEMPS PLEIN : Zebre 11-54 Munster La saison se termine par une victoire de huit essais à Parme. Quatre essais pour Gavin Coombes, deux pour Craig Casey et un pour Niall Scannell et Liam Coombes.#ZEBvMUN #SUAF – Rugby de Munster (@Munsterrugby) 11 juin 2021

Coombes et Craig Casey ont chacun marqué deux essais en première mi-temps devant environ 1 000 fans alors que Munster prenait une avance de 22 points à la pause, avant que Niall Scannell et Liam Coombes n’ajoutent leurs noms à la feuille de match en seconde mi-temps et le quatuor du n ° 8 a été complété.

Joey Carbery a contribué à six conversions en six tentatives, tandis que Federico Mori a marqué pour le seul essai de Zebre au milieu de la deuxième période alors que les Italiens terminaient la compétition en bas du tableau.