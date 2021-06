PRO14 Rainbow Cup: Ian Madigan donne un coup de pied à l’Ulster à Edimbourg alors que les Sharks renforcent leurs espoirs finaux | Nouvelles du rugby à XV

Ian Madigan était tout sourire après avoir donné un coup de pied à l’Ulster à la victoire

Ian Madigan a encore une fois été le vainqueur du match de l’Ulster à Murrayfield tandis que les Sharks ont maintenu leurs derniers espoirs en s’imposant face aux Lions…

Edimbourg 31-34 Ulster

Ian Madigan a répété ses exploits à Murrayfield en réussissant un autre coup de pied de dernière minute pour offrir à l’Ulster une victoire spectaculaire sur Édimbourg.

Le demi d’ouverture a brisé le cœur de l’équipe écossaise en août alors qu’il propulsait son équipe dans la finale PRO14 de l’année dernière avec un effort inébranlable de temps d’arrêt.

Et il a dû tout recommencer alors que les hommes de Dan McFarland sont descendus du bas de la table de la Rainbow Cup après un thriller de 10 essais.

Edimbourg était en avance tôt grâce au 32e et dernier essai de Duhan Van Der Merwe pour Edimbourg avant que le Lion britannique et irlandais ne rejoigne Worcester la saison prochaine.

Blair Kinghorn en a ajouté un autre pour le club de la capitale, mais l’Ulster est revenu avec des touchés de James Hume, Iain Henderson, Stuart McCloskey, Adam McBurney – qui rejoindra Édimbourg dans quelques semaines – et Rob Lyttle.

Cependant, Édimbourg est revenu lui-même et pensait l’avoir gagné lorsque l’essai tardif controversé d’Eroni Sau a été autorisé à soutenir l’arbitre Ben Whitehouse après que les scores de Pierre Schoeman et Cammy Hutchison aient renvoyé les hôtes dans la course.

Mais lorsque Kinghorn a raté une chance de gagner avec sa conversion, les Irlandais se sont précipités sur le terrain pour gagner un penalty – Madigan montrant à l’international écossais comment cela avait été fait.

Lions 21-33 Requins

Makazole Mapimpi a brillé lors de son retour des Sharks alors qu’ils maintenaient leurs espoirs de finale de la Rainbow Cup avec une victoire de points bonus à Ellis Park.

De retour dans le onze de départ après un passage au Japon, Mapimpi a franchi pour le quatrième essai des Sharks au début de la seconde mi-temps pour mettre en place un décideur sud-africain avec les Bulls à Durban samedi prochain.

Les Sharks menaient 19-14 à la mi-temps grâce à deux essais de Kerron van Vuuren, avec Phepsi Buthelezi également.

Andre Warner et Ruben Schoeman ont marqué des essais en première mi-temps pour les Lions et ils ont répondu à l’essai de Mapimpi avec les efforts de Willem Leon Massyn et Pieter Botha pour renforcer leurs espoirs de retour.

Cependant, l’arrière latéral des Sharks Anthony Volmink s’est assuré de la victoire avec un essai à la 71e minute. Ils traînent les Bulls de quatre points avant le match du dernier tour du week-end prochain.