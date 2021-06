PRO14 Rainbow Cup : Connacht, Glasgow Warriors vainqueurs des Ospreys et Leinster ; Les taureaux gagnent à nouveau | Nouvelles du rugby à XV

Les Glasgow Warriors ont remporté une victoire vitale sur Leinster pour rester dans la course au titre de la PRO14 Rainbow Cup et mettre fin aux chances de la province irlandaise

Récapitulez l’action de la PRO14 Rainbow Cup de vendredi dans l’hémisphère nord et en Afrique du Sud, alors que Connacht et Glasgow Warriors ont remporté des victoires contre Ospreys et Leinster, tandis que les Bulls ont battu les Stormers tard…

Connacht 26-19 Ospreys

Connacht a éliminé les Ospreys de la course à la Guinness PRO14 Rainbow Cup avec une victoire de 26 à 19 points de bonus au Sportsground.

Une première mi-temps de 48 minutes sans but s’est terminée avec sept points d’avance sur Connacht, grâce aux essais de Shane Delahunt, Bundee Aki, Ultan Dillane et Peter Sullivan.

Les Ospreys se sont remis du péché-binning du capitaine Rhys Webb pour traverser trois fois – deux fois par le talonneur Sam Parry – et leur impressionnante mêlée a également fait atterrir le pilier de Connacht Dominic Robertson-McCoy dans la poubelle.

Cependant, il n’y a pas eu d’autres scores après la pause car les Ospreys sont tombés dans la course au titre et Connacht, si déçu par l’affichage semé d’erreurs de la semaine dernière à Benetton, a terminé sa campagne sur une note positive.

Glasgow Warriors 15-12 Leinster

Adam Hastings a fait ses adieux victorieux à Glasgow en levant le rideau sur sa carrière à Scotstoun avec une victoire 15-12 sur Leinster.

L’affrontement écossais se dirigera vers Gloucester cet été, mais il s’est incliné avec style alors que les hommes de Danny Wilson ont devancé les Irlandais.

Leinster semblait se diriger vers la victoire jusqu’à ce que le déchargement soyeux de Hastings place Kyle Steyn pour le deuxième essai des Warriors.

Cela a égalisé les points à 12-12 après que les Dubliners aient contré le premier match de Matt Fagerson avec des touchés de Luke McGrath et Cian Kelleher.

Ross Thompson a ensuite réussi un coup de pied tardif pour sceller la victoire après une rencontre enflammée.

Rainbow Cup SA : Taureaux 31-27 Stormers

Les Bulls ont marqué un dernier souffle pour renforcer leur emprise sur la première place de la PRO14 Rainbow Cup SA avec une victoire 31-27 sur les Stormers.

Tim Swiel a ouvert le score depuis le départ avant de convertir le touché de Damian Willemse alors que les Stormers ont ouvert une avance de 10-0, mais l’essai de Marcell Coetzee a aidé à réduire le déficit à trois après que Willemse a été envoyé dans la poubelle pour un coup délibéré.

Un autre coup délibéré a valu à Rikus Pretorius un carton jaune, laissant temporairement les Stormers à 13 hommes, mais les Bulls n’ont pas pu en profiter et ont vu deux essais refusés avant la fin de la mi-temps.

Ce sont les Stormers qui ont rétabli un coussin de 10 points à mi-parcours grâce à l’essai d’Edwill Van Der Merwe, mais Johan Grobbelaar a croisé deux fois en début de seconde période alors que les Bulls sont passés devant pour la première fois, menant 21 -17.

L’ailier prêté Rosko Specman a lancé Swiel pour un essai qui a devancé les Stormers d’un point et, après que David Kriel ait marqué un score et que Steyn ait divisé le poteau avec un penalty, Van Der Merwe a remis les Stormers en contrôle avec un étirement pour la ligne dans le coin.

Cependant, Ruan Nortje a dépassé à la 80e minute pour un essai qui envoie les Bulls à huit points d’avance au sommet avec un match à jouer, avec les Sharks – neuf points de retard mais avec un match en main – prêts à rendre visite aux Lions samedi. .

Le match a eu un coût physique, les vainqueurs de la Coupe du monde Duane Vermeulen et Herschel Jantjies étant tous deux sortis blessés respectivement pour les Bulls et les Stormers en première mi-temps. Les Springboks nomment leur équipe pour la série des Lions britanniques et irlandais samedi.