Pro Panja League : Kiraak Hyderabad rebondit dans Thriller ; La campagne de début de Kochi KD avec une victoire sensationnelle

Le troisième jour de l’édition inaugurale de la Pro Panja League a vu Kiraak Hyderabad et Kochi KD remporter des victoires scintillantes au stade IGI de New Delhi dimanche. L’as du polo indien Angad Kalan était également présent lors de la troisième journée et était ravi de voir les compétitions remplies d’action.

« Nous avons tous joué à Panja pendant notre enfance et maintenant qu’il y a une ligue professionnelle, je suis vraiment excité à ce sujet. J’ai adoré l’ambiance. C’était tellement électrisant de voir les joueurs tout donner », a-t-il déclaré.

Ce fut un retour spectaculaire pour Hyderabad lors du premier match, qui menait 1-2 après les combats undercard, avec MD Hashim et Asha Kumar remportant 2 points pour Baroda Badshahs. Ujjwal Agrawal a obtenu un seul point pour Kiraak. La carte principale a vu Dheeraj Singh de Kiraak s’affronter contre Afsal TP de Baroda dans un combat de 80 kg. Dheeraj a rendu son équipe fière, remportant le combat en rounds consécutifs pour gagner deux points bonus pour Hyderabad.

Ensuite, Naveen MV d’Hyderabad a affronté Monu Thomas de Baroda dans un combat de 60 kg. Attrapant Monu dans un crochet, Naveen a montré une puissance impeccable pour remporter le premier tour, puis a opté pour un roulement du bras supérieur pour remporter le deuxième tour. Naveen a remporté le troisième tour pour gagner deux points bonus supplémentaires pour Hyderabad. Le joueur local de Telangana Ahmed Faizan Ali de Kiraak Hyderabad s’est affronté lors du dernier combat du match contre Shamir Khan de Baroda Badshahs dans la catégorie des 100 kg. Shamir, 43 ans, a utilisé ses décennies d’expérience pour triompher d’Ahmed, 26 ans, en remportant le combat 3-1. Mais Kiraak Hyderabad a remporté le match 12-5.

Dans le deuxième match, Kochi KD a gagné l’avantage dans l’undercard, Sweta Rajawat et Prasenjit Patra remportant 2 points. Amal Das a gagné un point pour Rohtak. Dans la carte principale, Karaj Singh de Rohtak a affronté Siddhant Kathuria de Kochi dans un combat intense de 90 kg qui s’est terminé par un cinquième tour dramatique. Karaj vs Siddhant s’est avéré être le match de la saison, avec des rebondissements à chaque étape. Siddhant a profité d’une erreur de Karaj pour remporter le combat du marathon et assurer l’avance de Kochi.

Ensuite, Chetna Sharma de Kochi a affronté Aakriti Kandari de Rohtak dans un combat de 65 kg et a réussi le défi de 10 secondes, remportant 10 points du combat. Dans le combat final, Srinivas BV de Rohtak a remporté une victoire nette sur Asif Ahemad de Kochi dans la catégorie Spécialement capable via un Challenge Round réussi, et a obtenu 10 points. Mais Kochi KD’s a remporté le match 15-13.

Les Ludhiana Lions affronteront Kochi KD et Rohtak Rowdies affronteront Mumbai Muscle le lundi 31 juillet 2023.