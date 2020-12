« Nous allons maintenant vivre le côté obscur de l’histoire américaine, Barack Obama », a déclaré Keosayan. Sur l’écran partagé, l’acteur apparaît entre des piles de livres, vêtu d’un visage noir avec un bandana rouge noué autour de sa tête et des chaînes suspendues autour de son cou.

« Les vies noires comptent! » elle chante. L’hôte répond: «Pouvez-vous s’il vous plaît arrêter de crier? Nous n’avons pas de racisme. Vous pourriez tout au plus être considéré comme un gitan. «

Keosayan demande alors si elle considère son livre comme une réalisation – une référence claire au dernier mémoire d’Obama, « A Promised Land », publié ce mois-ci.

«Bien sûr», répond-elle.

« Parce qu’aucun de vos proches n’a écrit de livres? » il demande.

«Parce qu’aucun de mes proches qui sont venus avant moi ne pouvait écrire», répond-elle.

Vers la fin du segment, Keosayan dit: « Vous auriez dû être un musicien de rap, pas le président. »

Le service de presse de NTV n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Sur Twitter, la partenaire de Keosayan, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, une chaîne de télévision financée par le gouvernement, a défendu le segment. The Moscow Times identifié le couple comme co-écrivains.

« En tant que membre d’une minorité ethnique en Russie, Tigran plaisante régulièrement à l’antenne sur son gros nez » ethnique « et sur le fait qu’il appartient à une communauté » noire « ». Simonyan a écrit, faisant référence à un terme péjoratif utilisé par certains en Russie pour décrire les Arméniens et d’autres du Caucase. Simonyan et Keosayan sont ethniquement arméniens.

Sur Twitter, certains Russes ont critiqué le segment. Alexei Navalny – le critique du Kremlin qui a été hospitalisé plus tôt cette année après avoir été empoisonné par un agent neurotoxique – a écrit sarcastiquement qu’il ne pouvait pas ignorer « un autre chef-d’œuvre » du couple.

«Laissez-moi vous le rappeler, Keosayan a envoyé sa fille étudier à New York», a-t-il écrit.

Plusieurs tabloïds et chaînes de télévision russes ont publié des contenus désobligeants sur Obama alors qu’il était au pouvoir. Un animateur de télévision, décrivant la première visite du président Trump à la Maison Blanche, a déclaré que Trump s’était comporté comme « un gentleman anglais » et qu’Obama « avait jeté ses bras comme s’il était dans une jungle ».a rapporté le Moscow Times en 2016. Le segment a ensuite été supprimé.

Plusieurs entreprises russes – y compris un lave-auto et une entreprise de crème glacée – ont fait de même a appelé le nom d’Obama en plus de représentations racistes ou de slogans pour leurs produits.

En 2015, des images d’un concours Red Bull Flugtag de Moscou – dans lequel les participants ont construit des structures volantes faites maison – ont montré plusieurs personnes au visage noir et chassé une banane. L’un portait un masque d’Obama. La société de boissons énergisantes s’est excusée après avoir publié une vidéo « Best of Moscow Flugtag » présentant les images racistes.

Initialement un porte-parole, Vadim Shevchenko dit au gardien: «Ce n’est bien sûr pas une expression de racisme. La situation était absolument amicale et heureuse. «

Mais la société a par la suite supprimé la vidéo et a dit au magazine Time il prendrait davantage de mesures pour éviter de tels incidents à l’avenir. Les organisateurs « regrettent que nous ayons laissé ces participants ternir ce qui était autrement un événement agréable », a déclaré la société dans un communiqué.

Aux États-Unis, on pense que le blackface évoque une histoire douloureuse et raciste des émissions de ménestrel, qui se moquent des Noirs réduits en esclavage et marginalisés. D’autres pays ont vécu leurs propres moments de compte avec la pratique ces dernières années, également en réponse à l’image d’Obama.

L’année dernière, la compagnie aérienne nationale italienne Alitalia a publié une publicité pour un vol entre Rome et Washington, mettant en vedette des acteurs jouant plusieurs anciens présidents américains. L’acteur qui a joué Obama portait un blackface.