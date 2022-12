Pro Bowl: Jalen Hurts choisi alors que les huit meilleurs joueurs des Eagles de la NFL sont sélectionnés pour un nouveau format | Nouvelles de la NFL

Patrick Mahomes, Jalen Hurts et Aaron Donald participeront tous à la première édition des matchs du Pro Bowl à Las Vegas début février

Les Eagles de Philadelphie, qui sont le meilleur 13-1 de la NFL cette saison, ont eu huit joueurs, un sommet de la ligue, sélectionnés pour les matchs du Pro Bowl à Las Vegas.

La NFL a dévoilé mercredi les listes complètes, Philadelphie ayant six joueurs désignés comme partants.

Le quart-arrière des Eagles Jalen Hurts, le receveur large AJ Brown, les joueurs de ligne offensive Jason Kelce, Lane Johnson et Landon Dickerson et le demi de coin Darius Slay ont été choisis comme partants, tandis que le secondeur extérieur Haason Reddick et le porteur de ballon Miles Sanders ont également été choisis comme réserves.

Découvrez les meilleurs jeux de la saison 2022 de la NFL jusqu'à présent du quart-arrière des Eagles de Philadelphie Jalen Hurts.

Les Cowboys de Dallas (10-4) et les Chiefs de Kansas City (11-3) sont à égalité pour les sélections suivantes avec sept chacun, suivis des Ravens de Baltimore (9-5) et des 49ers de San Francisco (10-4) avec six choisit chacun et les Vikings du Minnesota (11-3) avec cinq.

Les Jaguars de Jacksonville (6-8) et les Bears de Chicago (3-11) ont été les seules équipes à ne pas avoir remporté de sélection au Pro Bowl.

Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, a été un succès auprès des fans votants, mais n’a toujours pas obtenu de place au Pro Bowl sur la liste de l’AFC.

Les équipes du Pro Bowl sont déterminées en combinant les votes de trois groupes : les fans, les joueurs et les entraîneurs. Le quart-arrière des Dolphins de Miami Tua Tagovailoa a reçu le plus de votes des fans, mais ce n’était pas suffisant pour le voir gagner une place dans l’équipe de l’AFC, avec Patrick Mahomes de Kansas City, le QB des Buffalo Bills Josh Allen et Joe Burrow des Bengals de Cincinnati prenant les trois places disponibles.

Mahomes est le quart partant de l’AFC. Il s’agit de sa cinquième sélection consécutive au Pro Bowl après avoir lancé pour 4 496 verges et 35 touchés par la passe en 14 matchs, tandis que Hurts – 3 472 verges, 22 touchés par la passe – est le partant de la NFC lors de sa toute première apparition.

Le quart-arrière des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a produit l'une des passes de la saison à Jerick McKinnon contre les Broncos de Denver.

Les participants au Super Bowl de l’année dernière, les Rams de Los Angeles, champions en titre, et les Bengals, finalistes, ont combiné seulement quatre choix, le joueur de ligne défensive Aaron Donald étant la seule sélection des Rams.

Il s’agit du neuvième clin d’œil consécutif au Pro Bowl pour Donald, qui a été limité à 11 apparitions et à seulement cinq sacs pour les 4-10 Rams.

En septembre, la NFL a abandonné son traditionnel match de football des étoiles du Pro Bowl au profit de plusieurs événements différents et plus petits, mis en vedette par un match de flag football le 5 février.

Peyton Manning et sa société Omaha Productions contribueront à façonner la programmation et à promouvoir le contenu de l’événement tout au long de la semaine. Manning, sélectionné à 14 reprises au Pro Bowl au cours de sa carrière au Temple de la renommée, donnera son point de vue et fera également partie du personnel d’entraîneurs pour le match du drapeau.

Le Pro Bowl a fait ses débuts en janvier 1951 à Los Angeles et y est resté pendant 21 saisons avant que le jeu ne se déplace dans différentes villes de 1972 à 1980. Hawaii a accueilli de 1980 à 2009, avec le jeu depuis qu’il a plusieurs maisons dont Miami, Phoenix, Orlando et Las Vegas.

La qualité de jeu du Pro Bowl a souvent été critiquée. Les joueurs, naturellement inquiets de se blesser, ont eu tendance à le traiter comme un jeu d’exhibition plutôt qu’un concours compétitif. On espère qu’un match de flag-football pourrait augmenter la compétition tout en évitant les blessures potentielles résultant des tacles, des blocages et des coups.

Compositions du Pro Bowl 2023

(* désigne les débutants)

AFC

Quarts : *Patrick Mahomes, chefs de Kansas City ; Josh Allen, Buffalo Bills; Joe Burrow, Bengals de Cincinnati

Extrémités serrées : *Travis Kelce, chefs de Kansas City ; Mark Andrews, Ravens de Baltimore

Récepteurs larges : * Tyreek Hill, Dolphins de Miami ; *Stefon Diggs, Buffalo Bills; Davante Adams, des Raiders de Las Vegas ; Ja’Marr Chase, Bengals de Cincinnati

Tacles : *Laremy Tunsil, Texans de Houston ; Terron Armstead, Dolphins de Miami ; Orlando Brown Jr., Chiefs de Kansas City

Gardes : *Joel Bitonio, Browns de Cleveland ; *Quenton Nelson, Colts d’Indianapolis; Joe Thuney, chefs de Kansas City

Centres : *Creed Humphrey, chefs de Kansas City ; Mitch Morse, Buffalo Bills

Demi-offensif : *Nick Chubb, Browns de Cleveland ; Josh Jacobs, des Raiders de Las Vegas ; Derrick Henry, Titans du Tennessee

Arrière : *Patrick Ricard, Ravens de Baltimore

Fins défensives : *Myles Garrett, Browns de Cleveland ; *Maxx Crosby, Raiders de Las Vegas ; Trey Hendrickson, Bengals de Cincinnati

Monteur intérieur : * Chris Jones, chefs de la ville de Kanas ; * Quinnen Williams, Jets de New York; Jeffery Simmons, Titans du Tennessee

Secondeurs extérieurs : *Matt Judon, Patriots de la Nouvelle-Angleterre; *Khalil Mack, Chargers de Los Angeles ; TJ Watt, Steelers de Pittsburgh

Secondeurs intérieurs / intermédiaires : *Roquan Smith, Ravens de Baltimore; CJ Mosley, Jets de New York

Cornerbacks : *Sauce Gardner, Jets de New York; *Pat Surtain II, Broncos de Denver; Marlon Humphrey, Ravens de Baltimore; Xavien Howard, Dolphins de Miami

Sécurité gratuite : *Minkah Fitzpatrick, Steelers de Pittsburgh

Des sécurités fortes : *Derwin James Jr., Chargers de Los Angeles ; Jordan Poyer, Buffalo Bills

Placekicker : Justin Tucker, Ravens de Baltimore

Vivaneau long : Morgan Cox, Titans du Tennessee

Parieur : Tommy Townsend, Chiefs de Kansas City

Spécialiste du retour : Devin Duvernay, Ravens de Baltimore

Équipe spéciale : Justin Hardee, Jets de New York

NFC

Quarts : *Jalen Hurts, Eagles de Philadelphie ; Geno Smith, Seahawks de Seattle; Kirk Cousins, Vikings du Minnesota

Extrémités serrées : *George Kittle, 49ers de San Francisco ; TJ Hockenson, Vikings du Minnesota

Récepteurs larges : *Justin Jefferson, Vikings du Minnesota; *AJ Brown, Eagles de Philadelphie; CeeDee Lamb, Dallas Cowboys; Terry McLaurin, commandants de Washington

Tacles : *Trent Williams, 49ers de San Francisco ; *Lane Johnson, Eagles de Philadelphie ; Tristan Wirfs, Buccaneers de Tampa Bay

Gardes : *Zack Martin, Cowboys de Dallas; *Landon Dickerson, Eagles de Philadelphie ; Chris Lindström, Falcons d’Atlanta

Centres : *Jason Kelce, Eagles de Philadelphie ; Frank Ragnow, Lions de Détroit

Demi-offensif : *Saquon Barkley, Giants de New York; Tony Pollard, Cowboys de Dallas; Miles Sanders, Eagles de Philadelphie

Arrière : *Kyle Juszczyk, 49ers de San Francisco

Fins défensives : *Nick Bosa, 49ers de San Francisco; *Brian Burns, Panthers de la Caroline ; De Marcus Lawrence, Cowboys de Dallas

Monteur intérieur : *Aaron Donald, Rams de Los Angeles; *Jonathan Allen, commandants de Washington ; Dexter Lawrence, Giants de New York

Secondeurs extérieurs : *Micah Parsons, Cowboys de Dallas; *Za’Darius Smith, Vikings du Minnesota; Haason Reddick, Eagles de Philadelphie

Secondeurs intérieurs / intermédiaires : * Fred Warner, 49ers de San Francisco ; Demario Davis, Saints de la Nouvelle-Orléans

Cornerbacks : *Darius Slay, Eagles de Philadelphie ; *Trevon Diggs, Dallas Cowboys; Tariq Woolen, Seahawks de Seattle; Jaire Alexander, Packers de Green Bay

Sécurité gratuite : *Quandre Diggs, Seahawks de Seattle

Des sécurités fortes : * Budda Baker, cardinaux de l’Arizona ; Talanoa Hufanga, 49ers de San Francisco

Placekicker : Jason Myers, Seahawks de Seattle

Vivaneau long : Andrew DePaola, Vikings du Minnesota

Parieur : Tress Way, commandants de Washington

Spécialiste du retour : KaVontae Turpin, Cowboys de Dallas

Équipe spéciale : Jeremy Reaves, commandants de Washington