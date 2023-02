Pro Bowl Games remplace les tacles par des drapeaux, mais un succès parmi les joueurs

Greg Auman Journaliste NFC Sud

LAS VEGAS — C’était quelque chose d’entièrement nouveau.

Le Pro Bowl a déménagé ces dernières années d’Hawaï à Orlando au Nevada, mais le plus grand changement est survenu dimanche, alors que la NFL a essayé un nouveau format de flag-football dans le cadre de ses festivités rebaptisées “Pro Bowl Games” au stade Allegiant.

La nature nonchalante de ce qui comptait comme football de tacle ces dernières années et le désir de réduire le risque de blessure ont abouti au flag football, mais le résultat a été bien accueilli par les joueurs impliqués. C’était un peu un cirque, mais encore une fois, Vegas aussi, n’est-ce pas ?

“Vous avez le meilleur des meilleurs ici, et c’est amusant de voir les gars devenir compétitifs”, a déclaré le quart-arrière des Seahawks Geno Smith, qui a prospéré dans le nouveau format, réalisant 14 en 16 pour 239 verges et cinq touchés dans le premier et meilleur des trois matchs de 20 minutes – une victoire de 33-27 pour la NFC sur un touché de Smith au receveur des Cowboys CeeDee Lamb avec 12 secondes à jouer.

Le jeu avait des entraîneurs célèbres chez les frères Eli et Peyton Manning, une touche aléatoire de Vegas avec le Blue Man Group errant entre les matchs, et des invités hollywoodiens en marge de Snoop Dogg et l’ancienne star de “Saturday Night Live” Pete Davidson, qui a déclaré que le Le dernier match de la NFL auquel il a assisté était l’une des victoires des Patriots au Super Bowl.

“Alors Snoop Dogg m’a appelé il y a une semaine et demie et il m’a dit ‘Hey, mon neveu, voudrais-tu entraîner le NFL Pro Bowl avec moi?'”, a déclaré Davidson, arborant un t-shirt des Giants de New York. “Je pensais que c’était un code pour, genre, allons fumer ou quelque chose comme ça, et me voilà. C’était incroyable. J’ai passé le meilleur moment de ma vie.”

Il y avait un autre Snoop présent – ​​le quart-arrière des Ravens Tyler Huntley, un choix pour le moins improbable au Pro Bowl car il a totalisé deux passes de touché toute l’année mais a été appelé avec Josh Allen, Lamar Jackson, Justin Herbert et Tua Tagovailoa tous blessés, Patrick Mahomes est occupé à préparer un Super Bowl et Joe Burrow n’y participe pas non plus.

Huntley a bien joué, réalisant 15 en 19 pour 192 verges et quatre touchés sans interceptions – dans les deux autres matchs, trois quarts de l’AFC combinés pour 187 verges et quatre scores avec trois choix. Le quart-arrière des Vikings, Kirk Cousins, a lancé trois touchés lors du dernier match pour assurer une victoire du NFC (et de l’entraîneur Eli) sur l’AFC.

“Ma partie préférée était que nous n’avions pas besoin de mettre des épaulettes et des casques et d’attaquer les gens”, a déclaré le coin des Packers Jaire Alexander, qui a intercepté une passe de Trevor Lawrence et l’a renvoyée pour un touché. “C’était mon tout premier choix six. Ça va être mon premier. Certains d’entre nous ont été absents de nos saisons deux, trois semaines et plus, donc nous ne voulons pas venir ici et plaquer à nouveau. Et puis certaines personnes y vont fort, d’autres non. Cela ne me dérange pas de tacler, mais tout le monde n’est pas d’accord.”

Les équipes n’ont eu qu’un seul entraînement complet, tandis qu’un concours d’habiletés jeudi a suscité des critiques mitigées de la part des joueurs. La remarque “ce s— est stupide” de Josh Jacobs, porteur de ballon des Raiders, est devenue virale samedi, mais il avait une meilleure appréciation de l’événement dimanche.

“Je n’ai pas aimé tous les autres trucs, avec beaucoup de temps assis à des événements que les fans ne voient pas, mais aujourd’hui c’était cool”, a déclaré Jacobs. “Je pense que c’est plus compétitif de cette façon avec le drapeau – au moins, vous obligez les gars à essayer un peu plus fort. Je pense que ça devrait coller.”

La NFL avait un système de notation compliqué attribuant des points pour les victoires dans les matchs de football de drapeau, mais aussi dans d’autres compétitions, allant d’un concours “Kick, Tac, Toe” avec des coups de pied et de longs clichés sur un plateau de jeu géant, et un “gridiron gauntlet” compétitions avec des monteurs de ligne poussant des traîneaux sur des parcours d’obstacles.

Et même s’il s’agissait de flag-football, il y avait encore un peu de physique – lors d’un touché, le receveur des Raiders Davante Adams a retourné le ballon sur la ligne de but au receveur des Dolphins Tyreek Hill, qui a marqué le score mais pas avant d’avoir été renversé par Les Rams coincent Jalen Ramsey, qui lui a donné une épaule par inadvertance alors qu’il tentait de tirer le drapeau d’Adams. Hill a également obtenu une apparition en défense et a repoussé une passe de Cousins.

Dans un léger aperçu de ce que la semaine prochaine apportera avec les frères Travis et Jason Kelce affrontant les Chiefs et les Eagles dans le Super Bowl LVII, le match de dimanche a vu le coin des Cowboys Trevon Diggs intercepter une passe de jeu astucieuse lancée par son frère, le receveur des Bills Stefon Diggs .

Dimanche a été une journée tranquille pour les joueurs de ligne offensifs et défensifs, mais même ils ont eu des événements entre les matchs, et le manque de contact physique complet a été un changement bienvenu pour les joueurs dans de nombreux cas, des semaines éloignées de leurs derniers clichés significatifs.

“J’ai pensé que c’était vraiment cool”, a déclaré le plaqueur des Buccaneers Tristan Wirfs, ravi d’échanger des maillots avec le plaqueur des 49ers Trent Williams après le match. “Je ne pouvais pas imaginer bloquer Dexter Lawrence aujourd’hui. Je pensais qu’ils avaient fait de leur mieux pour nous amuser aussi et nous donner quelque chose à faire.”

Et bien que l’on espère que l’aspect flag-football limitera le risque de blessure, le lanceur de passes des Browns Myles Garrett a réussi à se disloquer l’orteil pendant le match, bien que la cause de la blessure ne soit pas immédiatement claire.

Comment le nouveau format s’est-il enregistré auprès des fans ? Un sondage Twitter n’a révélé que 23 % des personnes interrogées déclarant qu’elles appréciaient le nouveau format, 40 % ne l’appréciant pas et 37 % supplémentaires choisissant “indifférent”. Le match a été un succès auprès des fans de Las Vegas, attirant une foule annoncée de 58 331 personnes, contre 56 206 l’année dernière pour le football traditionnel lors de la première année du Pro Bowl à Las Vegas.

Les jus compétitifs coulaient parmi les joueurs, car ceux de l’équipe gagnante ont reçu 84 000 $ tandis que les participants perdants ont remporté 42 000 $ chacun.

“Cela a été génial de voir tous ces fans et de pouvoir jouer avec certains des meilleurs de la ligue”, a déclaré l’ailier serré des Vikings TJ Hockenson, qui a égalé le jeu le plus long de la journée avec un touché de 45 verges. “Ça a été incroyable. On s’en est pris un peu, surtout à la fin quand il y a de l’argent en jeu.”

Greg Auman est le journaliste NFC South de FOX Sports, couvrant les Buccaneers, les Falcons, les Panthers et les Saints. Il en est à sa 10e saison couvrant les Bucs et la NFL à plein temps, après avoir passé du temps au Tampa Bay Times et à The Athletic. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @gregauman .

