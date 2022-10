Priyanka Nuttaki étourdit Tania Sachdev

Après une bataille exténuante de cinq heures, la 11e tête de série Woman Grandmaster Priyanka Nuttaki a choqué la tête de série et ancienne championne féminine d’Asie Tania Sachdev, tandis que Saina Salonika a abattu la quatrième tête de série et vainqueur de l’édition 2016 Bhakti Kulkarni au quatrième tour du championnat continental asiatique féminin d’échecs, actuellement en cours au Leela Ambience Convention Hotel.

Dans la section Open, la tête de série R. Praggnanandhaa a battu IM Pranav Anand pour rejoindre le seul leader du jour au lendemain Leon Luke Mendonca et quatre autres au classement. Pragganandhaa et Mendonça ont désormais la compagnie de leur compatriote Karthikeyan Murali, Harsha Bharathakoti, le GM turkmène Maksat Atabayev et le MI Koustav Chatterjee, qui se partagent la tête avec trois points et demi.

Mendonca a fait preuve d’une grande habileté défensive pour tenir la deuxième tête de série Narayanan SL, tandis que Karthikeyan Murali a déjoué Aditya Mittal dans un jeu bien conçu avec une paire de fous. Harsha Bharthakoti a rejoint les leaders après avoir capitalisé sur les erreurs cruciales commises par son rival indien GM Sandipan Chanda, tandis que Koustav Chatterjee a eu une échappée chanceuse contre le GM kazakh n ° 1 Rinat Jumabayev pour s’assurer le plein point de la sortie.

Seul non-Indien parmi les leaders, Atabaev a eu raison du grand maître Aryan Chopra dans une longue bataille qui s’est terminée après 90 coups.

Dans d’autres rencontres importantes dans la section féminine, Nandhidhaa PV a battu Vantika Agrawal, tandis que le WGM vietnamien Vo Thi Kim Phung a battu Liya Kurmangaliyeva pour être co-leaders avec Priyanka, Nandhidhaa et Soumya Swaminathan, qui a battu Thi Mai Hung Nguyen du Vietnam au quatrième- rencontre ronde.

Résultats Round-4 (Indiens autrement indiqués) :

Leon Luke Mendonca (3,5) a fait match nul avec Narayanan SL (3) ; Pranav Anand (2,5) a perdu contre R. Praggnanandhaa (3,5) ; Aditya Mittal (2,5) a perdu contre Karthikeyan Murali (3,5) ; Koustav Chatterjee (3,5) a battu Rinat Jumabayev du Kazakhstan (2,5); Raja Rithvik (3) a fait match nul avec Adhiban B (3) ; Sandipan Chanda (2,5) a perdu contre Harsha Bharathakoti (3,5); Shyam Sundar M (3) a fait match nul avec Saparmyrat Atabayev du Turkménistan (3) ; Aryan Chopra (2) a perdu contre Maksat Atabayev du Turkménistan (3,5) ; Pranesh M (2) a perdu contre GM Sethuraman SP (3); Srihari LR (2) a perdu contre Aravindh Chithambaram (3) ; Abhimanyu Puranik (2,5) a fait match nul avec Aditya Samant (2,5) ; Vokhidov Shamsiddin d’Ouzbékistan (3) a battu Amartuvshin Ganzorig de Mongolie (2); Alisher Suleymenov du Kazakhstan (2) a perdu contre Sanket Chakravarty (3); Samed Jaykumar Shete (3) a battu Batchuluun Tsegmed de Mongolie (2); Karthik Venkataraman (2,5) a fait match nul avec Nitish Belurkar (2,5).

Ronde 4 féminine : Priyanka Nutakki (3,5) a battu IM Tania Sachdev (2,5) ; Vantika Agrawal (2,5) a perdu contre Nandhidhaa PV (3,5) ; Rakshitta Ravi (3) a fait match nul avec Nilufar Yakubbaeva d’Ouzbékistan (3); Vo Thi Kim Phung du Vietnam (3,5) a battu Liya Kurmangaliyeva du Kazakhstan (2,5); Thi Mai Hung Nguyen du Vietnam (2,5) a perdu contre Soumya Swaminathan (3,5); Saina Salonique (3) a battu Bhakti Kulkarni (2); Divya Deshmukh (2,5) a fait match nul avec Cholleti Sahajasri (2,5) ; Kiran Manisha Mohanty (2,5) a fait match nul avec Mary Ann Gomes (2,5); Padmini Rout (2,5) a battu Mrudul Dehankar (1,5); Nisha Mohota (2) a fait match nul avec Eesha Karavade (2).

