Priyanka, la sœur de Sushant Singh Rajput, partage une photo de son service commémoratif et dit qu’elle souffre de la culpabilité d’un survivant

À l’occasion de son premier anniversaire de mort, le regretté acteur Sushant Singh Rajput a été rappelé par ses fans, admirateurs et amis de la fraternité de la télévision et du cinéma. La sœur de Sushant, Priyanka Singh, a partagé une photo de son service commémoratif et a écrit une note émotionnelle parlant de la pléthore d’émotions que traverse la famille.

Sur la photo, on peut voir Priyanka assise avec ses sœurs Neetu Singh et Meetu Singh à côté d’une photo en guirlande de la RSS. Elle dit que l’absence de l’acteur a rendu leur vie sans « miséricorde ni espoir ».

En partageant la photo, elle a ajouté : « Pour le dire simplement, la vie sans toi n’est pas la même. Après le départ de maman, nous avons eu l’inspiration pour que nos vies valent la peine en hommage à son amour. Alors que votre absence l’a rendu totalement dénué de tout repère, miséricorde ou espoir. La pléthore d’émotions qui est notre compagnon constant maintenant, va de l’engourdissement, l’impuissance, le désespoir au désespoir, l’angoisse, l’agonie et la rage. Bien que votre forme physique n’orne plus cette terre, vous êtes toujours si proche et présent à chaque instant de notre vie – marchant, dormant, rêvant palpitant en nous à chaque pulsation de la vie.

Priyanka a ajouté qu’avec le départ de son cher frère, elle souffre de la culpabilité du survivant. Elle a dit : « Votre présence est maintenant aussi viscérale que vitale. Tu es vraiment devenu immortel… comme pour toujours. Et oui, me retrouvant dans ce monde perdu sans toi, je souffre de la culpabilité du survivant. #sushantsinghrajput #immortalsushant”

Priyanka s’est également rendue sur Twitter pour partager le même message. Cependant, a-t-elle ajouté, « Ceux qui contribuent à votre éradication ne devraient que trop savoir qu’ils doivent payer. La loi du karma est la loi de l’énergie donc exacte et infaillible.

De plus, ceux qui contribuent à votre éradication ne devraient que trop savoir qu’ils doivent payer. La loi du karma est la loi de l’énergie donc exacte et infaillible. – Priyanka Singh (@withoutthemind) 14 juin 2021

Sushant laisse dans le deuil ses quatre sœurs et son père. Sa quatrième sœur, Shweta Singh Kirti, a informé sur son compte Instagram plus tôt ce mois-ci qu’elle se dirigeait vers une retraite en montagne. Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin dernier.