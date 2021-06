Priyanka, la sœur de Sushant Singh Rajput et son beau-frère ont consommé de la marijuana avec lui : Rhea Chakraborty à NCB | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Rhea Chakraborty affirme que Priyanka Singh, la sœur de Sushant Singh Rajput, et son beau-frère Siddharth consommaient de la marijuana avec l’acteur et se la procuraient également pour lui dans le feuillet d’accusation du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) auquel Zee News a eu accès.

L’actrice a également affirmé de manière choquante que la sœur de Sushant, Priyanka, avait donné au défunt acteur des médicaments qui auraient pu causer sa mort.

« Je voudrais également ajouter que le 8 juin 2020, Sushant Singh Rajput a reçu un message WhatsApp de sa sœur Priyanka Singh lui disant de prendre Librium 10 mg, Nexito etc. qui sont des médicaments en vertu de la loi NDPS 1985 », a déclaré Rhea .

Elle a en outre allégué: « Elle (Priyanka) avait également fourni une ordonnance du Dr Tarun, qui est cardiologue et a marqué Sushant comme patient OPD, sans consulter ni rencontrer ni consulter en ligne Sushant. »



Facture de Rhea Chakraborty

L’actrice a déclaré que cela était une raison possible de sa disparition prématurée. « Je voudrais et vous demande de bien vouloir prendre note que ces médicaments pourraient avoir causé sa mort prématurée car sa sœur Meetu vivait avec lui du 8 au 12 juin. J’en ai également informé la police de Mumbai et ils ont pris connaissance du problème. »

Rhea a également déclaré au NCB que Sushant était accro à la marijuana et en consommait avant même qu’ils ne soient ensemble.

Son feuille d’accusation fait également la révélation surprenante de l’actrice Sara Ali Khan consommant des joints de marijuana et les emportant avec elle.

Rhea Chakraborty, qui sortait ensemble et vivait avec Sushant Singh Rajput, est sous les feux de la rampe depuis la disparition prématurée de l’acteur l’année dernière. Un FIR contre l’actrice a été déposé par la famille de Sushant, qui l’a accusée de complicité au suicide et de siphonnage de l’argent de l’acteur décédé. Rhea a catégoriquement nié les deux accusations.

Rhea a été en prison l’année dernière pendant 28 jours en lien avec le lien avec la drogue sondé par NCB alors qu’il enquêtait sur la mort de Sushant Singh Rajput.

L’année dernière, le 14 juin 2020, l’acteur Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans sa résidence de Bandra. Il s’agit d’un cas de suicide. Cependant, après que la famille et les fans de l’acteur ont fait part de leurs inquiétudes, l’affaire a fait l’objet d’une enquête par plusieurs agences gouvernementales.

Le Bureau central d’enquête (CBI) examine sa mort avec le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) enquêtant sur l’angle des drogues et la Direction de l’application (ED) enquêtant sur l’affaire du blanchiment d’argent.