Priyanka Kewat du Madhya Pradesh décroche l’or au tournoi international de Wushu

Priyanka Kewat du Madhya Pradesh a décroché une médaille d’or dans la catégorie U-18 48 kg au tournoi international de Wushu à Batumi, en Géorgie.

Priyanka appartient à une famille économiquement défavorisée du village de Madhila, dans le district de Sidhi, et son père travaille comme caissier dans une maison de retraite locale.

« C’était ma première compétition internationale et j’étais très fier de voir le drapeau de mon pays flotter haut. Je suis reconnaissante à mes entraîneurs, à mes parents et à la Fondation M3M de m’avoir fourni tout le soutien et les conseils dont j’ai besoin pour vivre ce moment d’or », a déclaré Priyanka.

« La médaille d’or me motivera à travailler plus fort. Maintenant, je me concentre entièrement sur la compétition dans le championnat à venir », a-t-elle ajouté.

Priyanka a d’abord été formée par son entraîneur d’enfance Manind Sher Ali Khan et est actuellement entraînée par Ratnesh Thakur, Kalyani et Sarika Gupta à la Sports Authority of India (SAI) à Bhopal.

Wushu est le terme chinois désignant les arts martiaux et est un sport de plein contact qui est un événement officiel aux Jeux asiatiques, aux Jeux d’Asie du Sud-Est et à d’autres événements multisports.

