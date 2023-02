Priyanka Goswami et Akashdeep Singh se qualifient pour les JO de Paris 2024

L’olympienne de Tokyo Priyanka Goswami et Akashdeep Singh se sont qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris 2024 et les Championnats du monde d’athlétisme 2023 après avoir atteint la marque de qualification aux 20 km marche femmes et hommes, respectivement, lors des championnats nationaux ouverts de marche mardi.

Lors de l’épreuve féminine de marche de 20 km à Morabadi, Priyanka a réussi un temps de 1:28:50 pour battre le standard de qualification de 1:29.20 établi pour les Mondiaux d’athlétisme à Budapest et les Jeux olympiques de Paris et a décroché la première place.

Alors que la médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth s’est assuré une place dans les deux épreuves phares, mais a manqué cinq secondes pour battre son propre record national de 1:28.45s.

Un autre olympien de Tokyo, Bhawna Jat, a réussi un temps de 1:29.44s pour remporter la médaille d’argent, mais a raté les places de quota. Sonal Sukhwal a remporté la médaille de bronze avec un temps de 1:31.03.

Dans l’épreuve masculine de 20 km, Akshdeep a réussi un temps de 1:19.55 secondes et franchi la marque de qualification de 1:20.10 pour se qualifier pour les deux épreuves. Dans le processus, il a battu le record national de 1:20:16, établi par Sandeep Kumar aux Championnats nationaux de marche de course 2021 à Ranchi.

D’autre part, Suraj Panwar a failli se qualifier pour les Mondiaux et les Jeux olympiques de Paris, mais a raté de peu la place de 0,01 s après avoir réussi un temps de 1: 20,11 s.

