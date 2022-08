Priyanka Goswami bat le record national en route vers la médaille d’argent en course à pied

L’Indienne Priyanka Goswami a battu un record national vieux de trois ans pour décrocher la médaille d’argent du 10 000 m marche féminin aux Jeux du Commonwealth de 2022 au stade Alexander, à Birmingham, samedi.

L’olympienne de Tokyo Priyanka a réussi un temps de 43: 38,82, un nouveau record national indien, pour revendiquer sa place sur le podium. Khushbir Kaur, avec 44: 33,5, détenait le NR depuis 2017. L’Indienne a amélioré son précédent record personnel de 48: 30,35 de près de cinq minutes pour remporter la médaille.

La médaille de Priyanka est la troisième de l’Inde dans l’épreuve d’athlétisme du CWG 2022 après Tejaswin Shankar (bronze en saut en hauteur) et M Sreeshankar (argent en saut en longueur).

Avec cela, Priyanka est également devenue la première femme indienne à remporter une médaille en marche aux Jeux du Commonwealth. Avant cela, Harminder Singh a été le premier Indien à avoir remporté une médaille en marche – bronze – dans l’épreuve de 20 km en 2010 CWG à Delhi.

Pendant ce temps, l’Australienne Jemima Montag, championne du 20 km marche de Gold Coast 2018, a remporté la médaille d’or avec un temps record des Jeux de 42:34.00. La Kényane Emily Wamusyi Ngii a décroché le bronze avec 43:50.00, un nouveau record africain.

Priyanka, 26 ans, qui détient le record national du 20 km et du 35 km marche féminin, a donné le rythme de la course dès le début et a mené le groupe de huit femmes pour les 4 premiers kilomètres avant d’être dépassée par Jemima Montag et Ngii.

Avec Montag passant à la vitesse supérieure et construisant une avance apparemment insurpassable, cela ressemblait à une course à double sens entre Ngii et Priyanka pour l’argent et le bronze.

Après avoir échangé plusieurs fois ses positions, l’Indien s’est finalement échappé autour de la marque des 9 km mais a également dû faire face à un avertissement pour la dernière ligne droite. Cependant, Priyanka a tenu bon pour franchir la ligne d’arrivée.

D’autre part, la compatriote de Priyanka, Bhawna Jat, a réussi un record personnel de 47: 14,13, mais n’a pu terminer que huitième dans un peloton de huit femmes.

