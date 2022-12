Priyanka Choudhary-Shalin Bhanot fait équipe contre Sumbul Touqeer dans la tâche de capitaine

Les fans de Bigg Boss 16 verront Shalin Bhanot et Priyanka Choudhary faire équipe contre Sumbul Touqeer lors d’une tâche de capitaine dans l’émission de téléréalité controversée, ce soir. La page officielle de Colors TV a partagé la promo de la même chose.

Dans le clip partagé sur Instagram, Priyanka et Shalin décident de faire d’Ankit Gupta le nouveau capitaine. Lorsque la tâche commence, Sumbul voit qu’ils la visent tous. Shiv intervient mais Shalin le ferme et continue la tâche.





Sumbul dit à Shalin : “Inke haath mein rehna hi nahi chahiye kuch.” Shalin lui demande de ne pas y aller et Sumbul dit: “Avez-vous peur de moi maintenant?” Priyanka répond à Sumbul, “Akele kheloge tab aana saamne.” Priyanka dit: “Pour cela, vous devez jouer seul ou avec des gens, mais vous ne jouez même pas.”

Avec sa tâche de capitaine, le jardin de Bigg Boss 16 est transformé en Dhobi Ghat. Les quatre prétendants auront leur propre stand de blanchisserie avec leurs photos collées dessus. Dans chaque stalle, il y aurait des cordes de séchage en tissu et les quatre concurrents devaient jeter les objets conservés dans la baignoire (gulaal et boue) sur les vêtements suspendus. Chaque concurrent sera un assistant qui continuera à nettoyer les vêtements au fur et à mesure qu’ils se saliront et les accrochera aux cordes pour les faire sécher. À la fin de chaque manche, le sanchalak de la tâche doit décider qui remporte la manche en fonction de la propreté des vêtements. Aucune tâche n’est complète sans une torsion, car trois tours différents seront trois sanchalaks différents ! Au milieu de la tâche, Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare se verrouillent les cornes et se reprochent de tricher ! Selon vous, qui deviendra le nouveau Raja/Rani de la maison ?

Au milieu de la tâche de capitaine, Tina Datta et Shalin Bhanot prévoient de briser le groupe de sept qui comprend Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia, Abdu Rozik, MC Stan, Sumbul Touqeer, Soundarya Sharma et Sajid Khan. (Avec les contributions de l’IANS)



