Priyanka Choudhary jette de la boue sur le visage d’Ankit Gupta et se dispute verbalement avec lui

Dans le prochain épisode de l’émission de téléréalité controversée Bigg Boss 16, les tourtereaux supposés Priyanka Choudhary et Ankit Gupta seront vus se disputer après que le premier ait lu les commentaires qu’il a faits sur elle.

Dans une promo de l’émission de Salman Khan, Priyanka Choudhary apprend ce qu’Ankit Gupta a dit d’elle. “Jeu ke alawa kuch aur baat karti hi nahi hai, principal toh yaar kuch bol bhi nahi sakta usko, principal jab bolta hun .. elle dit mujhe mat batao.” Après avoir lu sa déclaration, Priyanka a l’air choquée et en colère.





Dans le clip, les colocataires sont vus en train de faire une tâche où ils doivent jeter de l’eau noircie sur la personne qu’ils veulent appeler. Priyanka appelle Ankit et lui jette de l’eau sur le visage et s’éloigne.

Poursuivant la tradition de révéler les vraies personnalités des colocataires à travers une tâche, Bigg Boss annonce la tâche de boue, dans laquelle une télévision est conservée dans le jardin, sur l’écran le nom d’un concurrent et une déclaration faite contre eux par les colocataires est affiché. Le candidat doit deviner quel colocataire a dit cela à son sujet. Certaines vérités amères difficiles à digérer sont révélées à travers ce jeu et de grands combats se produisent à la suite de ce jeu. Tina, Soundarya et Priyanka portent le poids de cette tâche. Pour Tina et Soundarya, il est révélé qu’Archana a non seulement parlé de la mort du chien de Tina, mais aussi du fait que Soundarya était dans le jeu pour faire partie de l’industrie cinématographique. Tina et Soundarya jettent de la boue sur le visage d’Archana et parlent de ses déclarations grossières et blessantes.

Lorsque vient le tour de Priyanka, il est révélé qu’Ankit a dit à Soundarya que Priyanka ne veut parler que du jeu et ne l’écoute pas la plupart du temps. Cela affecte profondément Priyanka, et elle commence à crier sur Ankit et quand Soundarya essaie d’intervenir, elle lui crie aussi. Priyanka accuse Ankit de ne jamais la comprendre et cela conduit à des retombées massives entre les deux. Le drame entourant ce jeu ne s’arrête pas, en tant qu’hôte, Salman Khan grille également Ankit et Priyanka à propos de leur combat. Khan dit à Priyanka que lorsqu’Ankit n’est pas d’accord avec ce qu’elle dit et qu’elle essaie de le convaincre, cela donne l’impression que Priyanka est autoritaire et fait pression sur Ankit pour qu’elle parle d’un problème avec lequel il n’est pas d’accord. (Avec les contributions de l’IANS)