Priyanka Choudhary et Shiv Thakare deviennent émus en racontant leurs voyages au cours des neuf dernières semaines

Les concurrents de Bigg Boss 16 Priyanka Choudhary, Nimrit Kaur, Archana Gautam, Shiv Thakare et Sumbul Touqeer Khan seront vus devenir émotifs ce soir. On les entendra parler de leurs sentiments devant Bigg Bos dans la salle des confessions.

Il n’est pas facile de rester déconnecté de sa propre famille, de ses amis et des personnes avec lesquelles vous partagez un lien, pendant si longtemps. Pour alléger l’esprit des colocataires, Bigg Boss appelle chaque candidat individuellement dans la salle de confession pour s’épancher. Une montagne russe d’émotions traverse les colocataires alors qu’ils partagent leurs sentiments personnels avec Bigg Boss avec les yeux larmoyants.

"Bigg Boss se partage kiya gharwaalon ne apne dil ka dard, kya yeh sab sunnke aap bhi ho gaye émotionnel?"





Pendant ce temps, au milieu de l’expérience de presque toutes les émotions, il en reste une : l’amour ! Après les questions soulevées sur la relation entre Tina Datta et Shalin Bhanot, les tourtereaux s’interrogent et expriment leurs sentiments l’un pour l’autre.

De plus, Salman Khan a contesté l’amitié de Shalin Bhanot et Tina Datta dans un épisode récent. Quand un fan a dit à Shalin, “Tina apne fayde ke liye usko utilise kar rahi hai.” Shalin a dit : « Je ne dépends de personne. Tina a dit : « Main uss (Shalin) ke saath apni dosti bhi nahi nibhaongi kyunki mere upar ab yeh se retourne contre kar raha hai. Répondant à la déclaration de Tina, Salman a dit: “Ab mujhe yeh dekhna hai, défi hai.” En entendant cela, Nimrit Kaur, Shiv Thakare et d’autres ont commencé à rire.

Un autre fan peut être entendu interroger Archana Gautam sur ses amitiés. Il lui a posé des questions sur son amitié avec Soundarya et a dit que vous n’étiez ami avec personne.

Les fans ont également réagi, l’un d’eux a écrit: “Wahhhhh maza aagya issi din ka wait th kb shalin Or tina ki class lgegi janta sb kuch janti ha chicken Bhanot.” Le second a dit : « Tina sabko fausse fausse relation bolte boltee.. khudka faux hogaya… » La troisième personne a commenté : « Janta sab jnti h esilye fausse histoire dikhana band kr do chiken bhanot fake tina samjhi… Ou hr bt mai sumbul ye sumbul wo mt kro fake tina … Sumbul best.