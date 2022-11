Priyanka Choudhary et Ankit Singh qualifient Abdu Rozik de “capitaine biaisé”, Archana s’en prend au chanteur

Le concurrent le plus mignon de la maison Bigg Boss 16, Abdu Rozik, a été qualifié de capitaine partial par ses colocataires Priyanka Choudhary et Ankit Gupta. Une promo a été partagée par la chaîne Colors sur Instagram dans laquelle les candidats ont été invités à évaluer la capitainerie d’Abdu.

Nimrit Kaur Ahluwalia, Tina Datta, Shiv Thakare et les favoris d’Abdu lui ont donné 10/10 mais Priyanka Choudhary et Ankit Gupta l’ont qualifié de partial et ont déclaré qu’Abdu avait donné moins de travail à ses concurrents préférés.

Regardez la promo







Ils ont dit que Nimrit ne faisait que nettoyer sa chambre tandis que d’autres avaient de nombreuses autres tâches ménagères à faire. Plus tard, Archana a donné le score le plus bas à Abdu en tant que capitaine, ce qui a rendu ce dernier très en colère. On l’a entendue dire qu’Abdu dormait tout le temps. Il a répondu en disant: “Si vous êtes beemar, alors vous dormirez aussi. (Si vous ne vous sentez pas bien, vous dormirez aussi)”

LIRE : Bigg Boss 16 : Les internautes qualifient Sajid Khan de « tyran », s’en prennent à son comportement abusif envers Gori Nagori

Hier, le maître de maison a félicité le capitaine pour cet exploit sans précédent et lui a demandé de jouer les favoris dans une tâche de nominations hatke. Bigg Boss a demandé à Abdu de nommer ses colocataires préférés qu’il aimerait sauver des nominations, puis de nommer ses colocataires les moins préférés. Abdu a joyeusement immunisé ses amis Sajid Khan, Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan contre les nominations.

Depuis quelques jours, Gori Nagori qui s’éloigne de son noyau dur (Shiv Thakare, Sajid Khan, MC Stan et Abdu Rozik), cherche une alliance en dehors de celui-ci pour renforcer ses chances de survie dans la maison. Dans l’épisode, un énorme combat éclate entre Shiv Thakare et Haryana Ki Shakira- Gori Nagori.

Tout commence avec Shiv faisant remarquer à Gori qu’elle ne contribue pas aux tâches ménagères et qu’elle est juste là pour les déjeuners gratuits. Il suggère qu’elle devrait au moins aider ceux qui cuisinent en apportant des ingrédients à la cuisine. Offensé, Gori s’en prend à lui et Shiv lui rend le coup.

(Avec les contributions de l’IANS)