Priyanka Choudhary-Ankit Gupta se dispute verbalement, s’appelle ‘ghatiya’

Les concurrents de Bigg Boss 16, Priyanka Chaudhary et Ankit Gupta, qui ont l’air adorables ensemble, ont eu une prise de bec verbale. On les voit se disputer après une bagarre avec leur colocataire Shalin Bhanot.

Quand Ankit vient s’asseoir à côté de Priyanka sur son lit, elle lui demande pourquoi il est assis à côté d’elle. Les deux se disputent et l’actrice dit : “Tu n’existes pas pour moi et je n’existe pas exister pour toi.”





Ankit dit alors : “Mujhe tumse koi umeed nahi hai…” Priyanka lui dit qu’il ne veut pas changer après quoi Ankit réagit : “Bataun camera ke samne cheesein kholun.”

Priyanka accuse alors Ankit de la faire chanter. “Yeh sab faisant chanter kya chal rhi hai bhai. Bolo Ankit Gupta. Tumhare polei kholun kya yahan par?” elle a ajouté en disant qu’elle ne parlerait jamais à Ankit et l’a appelé “ghatiya ladka”. À quoi, Ankit a répondu en disant: “Tum ghatiya ho.”

La candidate de la saison 16 de Bigg Boss, Tina Datta, qui a attiré beaucoup d’attention pour sa mode et sa gentillesse, a récemment eu une conversation avec la co-concurrente Shalin Bhanot où elle a mentionné son travail acharné au fil des ans.

En parlant à Shalin, l’actrice a mentionné qu’elle est maintenant une marque et qu’elle ne fera rien qui affectera son image. Pendant ce temps, Vishal Kotian s’est rendu sur Instagram et a fait un commentaire désobligeant contre Tina. Il a tweeté : « J’ai entendu #TinaDatta dire qu’elle est une marque. Je me demande si ce n’est pas du baniyan de sous-vêtements RUPA. Ils viennent à une émission de téléréalité et agissent comme des stars. Soyez réel et les gens vous aimeront. #ShivThakare #MCStan n #AbduRoziq les seuls vrais joueurs de #bb16.

En un rien de temps, son tweet est devenu viral et les internautes ont commencé à réagir. L’un d’eux a écrit: “Elle a donné l’un des spectacles les plus populaires …. mais apne kya kiya …. en fait na je ne connais pas ton existence ???” Un autre a dit : « Vous travaillez depuis plus de 25 ans et vous dites qu’elle n’est pas une marque ? Lol, ne sois pas jaloux mon pote.

La troisième personne a écrit : « Woh 5 saal ki umar se kaam kar rahi nalle… Tujhe logo ke kaam aur lutte ki respect hoti toh 40, saal me bhi gumnaam nahi hota Google pe Ti likh Tina Datta ata hai tere pura naam likhne pe bhi kuch khaas nhi mila mujhe pour identifier qui vous êtes. La quatrième personne a commenté: “Ap kitne real the BB15 wo bhi dekha tha hamne, si vous aimez quelqu’un de bien mais ne dégradez pas les autres!”

Pendant le passage de Vishal avec Bigg Boss, il a qualifié son expulsion d ‘«injuste» et souhaite revenir à la série en tant que «concurrent Wild Card». Vishal Kotian a qualifié Shamita Shetty de « faible » et de « dépendante », alors qu’il a déclaré qu’il considérait Umar Riaz comme un « gagnant ». Selon Zee News, Vishal a déclaré: «J’aurais aimé rester jusqu’à la fin. J’ai joué le jeu en donnant le meilleur de mon niveau et je l’ai joué à mon potentiel. Se faire expulser est bien sûr décevant et injuste. Mais quand même, je suis satisfait car je suis allé là-bas pour me divertir et tu m’as aimé ou pas, tu ne peux jamais m’ignorer dans le jeu et c’est la meilleure partie.

Il a dit que le spectacle cette fois est différent, c’est “compliqué”. « Je suis ‘Bigg Boss’ depuis assez longtemps mais ce n’est pas la même chose. Le spectacle a un format simple mais cette fois, ils ont compliqué le format. Auparavant, l’expulsion était faite par le public, maintenant les détenus le font et c’est injuste. (Avec les contributions de l’IANS)