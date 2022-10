Priyanka Chopra voyage ENFIN en Inde après 3 longues années; voici à quel point elle est excitée d’être à la “maison” [VIEW PIC]

Priyanka Chopra marié Nick Jonas en 2018 et depuis lors, elle a été principalement aux États-Unis. Elle a parcouru le monde, cependant, ses voyages en Inde ont été considérablement réduits. Eh bien, après trois longues années, Priyanka Chopra rentre enfin à la maison. C’est ce que l’actrice elle-même a révélé sur ses réseaux sociaux. Prenant à ses histoires Insta, Priyanka Chopra a partagé son enthousiasme alors qu’elle montait à bord d’un vol qui la ramène à la maison. Elle a partagé la nouvelle en partageant une photo de sa carte d’embarquement.

Entertainment News : Priyanka Chopra rentre à la maison

Alors que Priyanka partageait la photo, elle a écrit dans la légende qu’elle rentrait à la maison après trois longues années. Elle a écrit : Enfin rentrer à la maison. Après presque 3 ans” et l’a partagé avec un emoji et un cœur émotifs. Eh bien, ce voyage en Inde est différent. Priyanka Chopra est maintenant une nouvelle maman. C’est récemment que PeeCee a fait un voyage à New York avec sa fille Malti Marie Chopra Jonas. On ne sait pas si Malti voyage avec Priyanka ou non. Eh bien, ce serait le premier voyage du petit et peut-être le muh dikhai à Bollywood.

Découvrez le post de Priyanka Chopra ci-dessous:

On se demande si le voyage de Priyanka Chopra en Inde est lié au travail ou non. Elle doit être vue dans l’entreprise de production de Farhan Akhtar, Jee Le Zara, avec Alia Bhatt et Katrina Kaif. Cependant, le tournage de la même chose ne peut pas démarrer dès qu’Alia Bhatt est enceinte. Selon certaines informations, le projet aurait été retardé en raison de la grossesse d’Alia Bhatt et Priyanka Chopra aurait également accueilli sa fille par maternité de substitution. Envisage-t-elle de signer quelques autres projets Bollywood ? Eh bien, seul le temps peut le dire. D’ici là, il ne reste que quelques heures pour récupérer les clichés de Priyanka Chopra depuis l’aéroport de Bombay. Restez à l’écoute.