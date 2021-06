Priyanka Chopra vole les cœurs dans une tenue entièrement blanche et célèbre le mois de la fierté à New York ! | Nouvelles des gens

Washington: La star mondiale Priyanka Chopra vient d’atterrir à New York pour célébrer le mois de la fierté avec sa famille et l’acteur a offert aux fans quelques aperçus de la rencontre. L’ancienne Miss Monde passe du bon temps avec sa famille après son retour du Royaume-Uni, où elle tournait pour sa prochaine série « Citadelle ». L’acteur a profité de son compte Instagram pour partager quelques photos de son « temps en famille » à New York, où ils ont également célébré le mois de la fierté.

Priyanka a été vue vêtue d’un ensemble tout blanc et sans aucun doute, dans l’une de ses tenues les plus stylées ! Donnant une touche vogue à sa tenue, la diva a accessoirisé le look avec de grandes boucles d’oreilles demi-créoles en or, une montre luxueuse, un élégant bracelet et des bagues. Ne manquez pas ses nuances élégantes et ses escarpins transparents.

Priyanka a noué ses cheveux en un chignon bas et mi-long et a embelli son look avec son rouge à lèvres marron.

Juin marque un moment où des millions de personnes se rassemblent pour soutenir la communauté LGBTQ. Il a été célébré pour la première fois aux États-Unis en 2000 lorsque le président américain Bill Clinton a publié une proclamation présidentielle désignant le mois.

Pour le célébrer, les gens sortent dans les rues pour des défilés de fierté, des marches, des rassemblements. La fierté, c’est que les gens se rassemblent, pour montrer et célébrer à quel point les droits des homosexuels ont progressé et tout ce qu’il reste encore à faire.

Le mois de la fierté concerne l’égalité, l’enseignement de l’acceptation, l’éducation à l’histoire de la fierté et surtout l’amour. Cette année, les célébrations à travers le monde reprennent progressivement à mesure que les restrictions COVID-19 sont levées et que de plus en plus de personnes se font vacciner.

Sur le plan du travail, Priyanka a une gamme intéressante de projets en cours, notamment la série d’espionnage « Citadelle », « Texte pour vous », « Matrix 4 ». Elle sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, dans laquelle elle coproduira et jouera.