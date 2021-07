Priyanka Chopra, Virat Kohli, seuls les Indiens figurant sur la liste des 30 plus riches d’Instagram, découvrez le montant ÉNORME qu’ils facturent par publication

L’icône mondiale Priyanka Chopra Jonas et le capitaine de l’équipe indienne de cricket Virat Kohli et les deux seuls Indiens à avoir réussi à acquérir une place dans le top 30 de la Hopper Instagram Richlist 2021.

La liste annuelle classe les célébrités, les personnalités sportives et autres en fonction du prix qu’elles facturent pour chacune de leurs publications promues sur Instagram.

Alors que Priyanka Chopra a atterri à la 27e place avec plus de 64 millions de followers sur Instagram et aurait facturé 403 000 USD (environ Rs 3 crore en monnaie indienne) pour chaque publication sponsorisée sur Instagram, la joueuse de cricket Virat Kohli a réussi à la dépasser cette année et a atterri sur le 19e place avec ses 125 millions de followers. Il aurait facturé 680 000 USD (environ 5 crores de Rs) par publication sponsorisée.

L’année dernière, Virat était à la 23e place tandis que Priyanka était à la 19e.

La liste Hopper Instagram Richlist 2021 est dominée par la star du football Cristiano Ronaldo, qui compte 295 millions de followers et gagne 1 604 000 $ (11,9 crore Rs) par publication. Aux deuxième, troisième et quatrième places se trouvent Dwayne Johnson, Ariana Grande et Kylie Jenner, respectivement.

Récemment, Priyanka Chopra a été annoncée comme le nouveau visage de la marque de lingerie Victoria’s Secret et de la marque de maquillage Max Factor.

Sur le plan du travail, elle a plusieurs projets dans son cagnotte, notamment « Matrix 4 », « Text For You » et « Citadel », qui est soutenu par les réalisateurs de « Avengers : Endgame », Russo Brothers. Priyanka sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling.