Priyanka Chopra vend deux appartements situés à Mumbai pour CE montant énorme ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra est l’un des acteurs les plus titrés de Bollywood avec une fortune nette de 50 millions de dollars environ. L’actrice possède de nombreuses propriétés à Mumbai, Goa et New York et a récemment apporté quelques modifications à son portefeuille immobilier.

Selon des documents sur Zapkey.com, le « Barfi ! L’actrice a loué son bureau à Vastu Precinct, Oshiwara à Andheri West, Mumbai pour Rs 2,11 lakh par mois en juin. Plus tôt en mars, l’actrice avait vendu deux propriétés résidentielles à Raj Classic, Versova, Andheri West pour un énorme crore de Rs 7 selon un rapport Money Control.

« Une unité située au 7e étage d’une superficie de 888 pieds carrés a été vendue pour Rs. 3 crores. Droit de timbre de Rs. 9 lakh ont été payés dessus, selon les documents d’enregistrement. Une autre unité au même étage d’une superficie de 1219 pi2 a été vendue pour Rs. 4 crores. Droit de timbre de Rs. 12 lakh ont été payés dessus », mentionne le rapport.

Plus tôt, en juillet, Priyanka Chopra figurait à la 27e place sur la Hopper Instagram Richlist 2021. Elle était la seule autre Indienne à figurer dans le top 30 avec le joueur de cricket Virat Kohli.

Sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». La star mondiale figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.