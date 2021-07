Priyanka Chopra tue en robe blanche glamour, partage des photos de sa visite au restaurant Sona à New York ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La superstar mondiale Priyanka Chopra a récemment partagé d’autres photos de sa visite dans son restaurant Sona à New York et elles sont absolument magnifiques ! Vendredi soir (9 juillet), l’actrice s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager de superbes photos d’elle visitant le restaurant populaire. Sur les photos, on peut voir Priyanka enfiler une robe blanche à bretelles avec une fente sur la cuisse et prendre un verre au restaurant. Alors qu’elle se promenait dans le restaurant avec ses talons dorés, elle a également jeté un œil au menu indien et a posé devant les murs du restaurant qui lui rappelaient sa maison.

Elle l’a légendé en disant: « L’Inde intemporelle au cœur de New York. Tellement d’amour pour @sonanewyork ».

Découvrez son article glamour:

Priyanka avait lancé le restaurant indien Sona à New York avec le restaurateur Maneesh Goyal le 26 mars. Elle a participé à la planification du restaurant pendant trois ans. Le restaurant dispose d’une salle à manger privée, nommée d’après le surnom de Priyanka « Mimi » et vend également des œuvres d’art d’artistes indiens.

L’actrice est actuellement à Londres pour reprendre le tournage de ses prochains films. Plus tôt, elle était aux États-Unis où elle passait du temps de qualité avec sa famille et son mari Nick Jonas.

En poste à Londres maintenant, elle semble apprécier son temps là-bas. Jeudi soir, la superbe actrice s’est rendue sur son compte Instagram pour partager des photos de son ensemble de patronne entièrement blanche et des aperçus d’elle explorant la belle ville avec ses amis.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.