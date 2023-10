Priyanka Chopra traverse une période difficile au milieu du divorce de Joe Jonas et Sophie Turner ; l’actrice veut protéger ses nièces

La nouvelle de la séparation de Sophie Turner et Joe Jonas a été un choc pour beaucoup. Il semble que l’incompatibilité soit la principale raison de la séparation. Il y a un écart d’âge de sept ans entre les deux. Il semble que Joe Jonas souhaitait se concentrer davantage sur la famille, mais l’actrice souhaitait également poursuivre sa carrière. C’est apparemment la principale raison de la scission. Les personnes en difficulté sont les amis communs des deux. Selon Life & Style, Priyanka Chopra, mariée à Nick Jonas, est prise entre deux feux. Elle est également très proche de Sophie Turner. L’actrice a du mal à s’en sortir.

Priyanka Chopra veut maintenir l’équation avec Sophie Turner

Priyanka Chopra et Sophie Turner s’aiment comme des sœurs. Il semble qu’elle adore aussi ses nièces, Willa et Delphine. Elle souhaite maintenir sa relation avec eux. Mais étant donné que la rupture est si acrimonieuse, elle ne sait pas quoi faire. Une source a déclaré à Life & Style que même si Joe Jonas et Sophie Turner avaient de nombreux amis séparés, certains d’entre eux sont coincés dans le pétrin. A noter que Priyanka Chopra a même sauté le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Une source a déclaré à Life & Style que Priyanka et Sophie étaient très proches. En fait, à un moment donné, Sophie pensait que même Nick Jonas et Priyanka Chopra déménageraient à Londres pour être avec Joe et elle. La source aurait déclaré : « Priyanka aime Sophie et ses nièces et ne veut rien faire qui puisse mettre en danger leur présence dans sa vie. »

Joe Jonas et Sophie Turner se séparent

En septembre 2023, le couple annonce officiellement sa séparation. Leur note publique disait : Déclaration de nous deux : Après quatre merveilleuses années de mariage, nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre mariage à l’amiable. Mais des détails plus choquants sont apparus plus tard. Des personnes du côté de Sophie Turner ont affirmé que Joe Jonas avait retenu les passeports de ses filles afin qu’elles ne puissent pas aller en Angleterre pour être avec Sophie. Leurs avocats vont désormais entamer une médiation de quatre jours pour régler le divorce et planifier la parentalité de Willa et Delphine, les deux petites filles.