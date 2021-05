Priyanka Chopra s’ouvre sur l’image corporelle, la santé mentale, dit «mon corps a changé en vieillissant» | Nouvelles des gens

New Delhi: l’icône mondiale Priyanka Chopra Jonas n’a jamais vraiment hésité à partager ses propres expériences de vie. L’actrice s’est même ouverte sur plusieurs exemples inspirants dans ses mémoires Unfinished. Récemment, elle a parlé des problèmes d’image corporelle et de santé mentale.

Dans une interview avec Yahoo Life, Priyanka Chopra a expliqué comment elle avait accepté le contrôle constant. L’actrice a plaisanté: « Eh bien, je ne mentirai pas en disant que cela ne m’affecte pas. Mon corps a changé en vieillissant, tout comme le corps de tout le monde, et j’ai dû m’adapter mentalement aussi avec comme, OK, c’est à quoi ça ressemble maintenant, c’est à quoi je ressemble maintenant, ça va, et s’adapte à mon corps actuel et non à mon corps d’il y a 10 ou 20 ans. «

« Je pense que c’est très crucial et je pense que cela nécessite vraiment de trouver un sentiment de confiance dans ce que vous apportez à la table en dehors de ce à quoi vous ressemblez. Je pense toujours à, comment est-ce que je contribue? Quel est mon but? Suis-je faire du bien avec les tâches qui m’ont été confiées pour la journée? J’essaie d’être myope de me sentir bien à propos d’autres choses, même les jours où je ne me sens pas le mieux dans mon corps, et je travaille à ce qui me rend heureux à ce moment-là.

J’essaie juste de me rappeler que je suis aimé et que je me sens bien de l’intérieur. Je me sens confiant lorsque j’entre dans une pièce et j’essaie de me rappeler que cela n’a rien à voir avec mon corps. Même si cette culture donne du crédit à cela, peut-être trop », at-elle ajouté.

PeeCee a également expliqué comment elle garde sa santé mentale dans un bon espace. «Une chose que j’essaie de faire, c’est qu’après ma journée de travail, j’aime passer du temps avec ma famille; je donne toujours la priorité à cela. Cela me rend le cœur plus léger. Cela me donne l’impression que vos journées valent quelque chose quand vous rentrer à la maison dans une maison pleine de gens ou de quiconque est avec vous à ce moment-là … cela m’aide vraiment. Surtout pendant cette pandémie, il a été vraiment utile de rester en contact avec mes amis et ma famille, où qu’ils soient dans le monde .

J’essaie de prendre du temps lorsque je travaille pour moi-même. Je m’assure vraiment que c’est à ce moment-là que j’écoute la musique que je veux écouter, c’est mon moment. Nick et moi travaillons aussi parfois ensemble, mais nous le faisons tous les deux dans nos propres bulles individuelles – c’est vraiment drôle. Mais cela me donne vraiment un sentiment de centrage », a-t-elle déclaré.

En ajoutant plus, l’actrice a partagé: « Et surtout, j’essaie toujours de prendre un bain chaque semaine – surtout en ce moment parce que je filme une émission d’action -. Baignoire, bulles, musique … je m’assois avec mes pensées chaque week-end avec un masque facial. Trouver du temps pour vous-même est fondamentalement la réponse la plus large, en vous assurant de vous donner la priorité et [don’t] continue de courir quand tu te sens pris dans la lourdeur du temps dans lequel nous sommes en ce moment. «