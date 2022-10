Priyanka Chopra s’ouvre à Kamala Harris sur l’homicide involontaire, recevant un salaire égal lors du panel DNC

L’actrice Priyanka Chopra se bat contre “les hommes qui condescendent avec les femmes”.

Chopra, 40 ans, a animé vendredi un panel au Forum sur le leadership des femmes du Comité national démocrate à Washington et s’est entretenu avec la vice-présidente Kamala Harris de l’importance des droits des femmes.

“Entendez-vous ce son? C’est le son d’aucune explication, mesdames”, a plaisanté Chopra au début de la session, selon Reuters.

La star de “The Matrix Resurrections” a parlé de la façon dont les hommes fréquentent les femmes et les “maltraitent”.

Le vice-président Harris a suggéré que les femmes démocrates doivent se battre pour les droits reproductifs et a noté à quel point il était important de voter pour les sénateurs démocrates lors des élections de mi-mandat de novembre.

“S’il y a jamais eu une raison pour que ce groupe existe dans la mémoire récente, le moment est maintenant”, a fait remarquer Harris, selon le média.

“Nous devons faire tout ce que nous pouvons dans les 39 prochains jours pour rappeler aux gens ce qui est en jeu dans ces élections”, a ajouté Harris.

Au cours du panel, Chopra a demandé à Harris, au cours de ses deux années en tant que vice-présidente et de nombreuses années de son mandat en Californie, quels changements majeurs elle avait vus en Amérique.

“Beaucoup au fil des ans, mais il y a tellement plus de travail à faire”, a répondu Harris.

“Je regarde les disparités en matière de santé maternelle, un sujet sur lequel je travaille depuis des années… la mortalité maternelle… les femmes meurent encore en rapport avec l’accouchement, et nous devons y faire face”, a déclaré Harris. “Cela a beaucoup à voir avec les disparités. … Nous devons remédier à cela”, a-t-elle poursuivi.

Chopra et Harris ont également abordé des sujets tels que les lois sur la réforme des armes à feu aux États-Unis au milieu de la récente fusillade de masse à Uvalde, au Texas.

Au cours du panel, l’actrice a révélé qu’elle avait finalement reçu un salaire égal à celui de son co-acteur masculin pour la première fois cette année.

Chopra a été vue vêtue d’une robe fluide jaune clair avec des talons blancs et Harris portait un tailleur pantalon noir avec des talons assortis, accessoirisé d’un collier de perles.

L’actrice travaille actuellement sur des films à venir, “Citadel” et “It’s All Coming Back To Me”.