Priyanka Chopra soutient l’appel du philanthrope visionnaire Sonu Sood pour une éducation gratuite pour les enfants touchés par le COVID-19

Dans une vidéo récente partagée par Sonu Sood, l’acteur a exhorté le gouvernement à fournir une éducation gratuite aux enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19. L’acteur est entendu dire: «Je voudrais demander au gouvernement, au gouvernement de l’État, au gouvernement central ou à tout autre institut qui essaie d’aider, qu’il devrait y avoir une règle selon laquelle quiconque a perdu des membres de sa famille pendant le COVID-19, l’éducation de leurs enfants, d’une école à l’autre, que ce soit dans une école publique ou privée, devraient être gratuits. «

Maintenant, Priyanka Chopra Jonas s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle elle soutenait la vision et les plans de Sonu pour l’avenir du pays. En partageant la vidéo, l’acteur a fait l’éloge de Sood et l’a qualifié de «philanthrope visionnaire». Elle a écrit: « #EveryLifeMatters Avez-vous entendu parler de philanthropes visionnaires? Mon collègue @sonu_sood en est un. Il pense et planifie. »

PeeCee a en outre écrit: «Premièrement, je suis inspiré que Sonu ait fait cette observation critique. Deuxièmement, dans le style typique de Sonu, il a également pensé à une solution et proposé des suggestions d’action. La suggestion de Sonu s’adresse à la fois à l’État et au centre. les gouvernements à assurer la gratuité de l’enseignement à tous les enfants touchés par Covid. Quel que soit le stade de leurs études – école, collège ou poursuivant des études supérieures. L’objectif n’est pas de laisser une pause et certainement pas le manque de financement. S’il est ignoré, un un grand nombre d’enfants se retrouveraient sans possibilité en tant qu’adultes. «

Priyanka a ajouté: « Je soutiens pleinement les idées de Sonu et je travaillerai activement pour trouver des moyens de soutenir l’éducation parce que j’ai toujours cru que #educationforeverychild est un droit d’aînesse. Et nous ne pouvons pas en tant que société laisser le virus changer cela. »

Il y a quelques jours, Priyanka s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé une vidéo dans laquelle elle exhortait les gens du monde entier à se rassembler et à aider l’Inde à lutter contre le coronavirus. Elle a écrit: « L’Inde, ma maison, souffre de la pire crise du COVID-19 au monde, et nous avons tous besoin d’aider! Les gens meurent en nombre record. Il y a la maladie partout, et elle ne fait que se propager et tuer à grande vitesse et escalader. »

L’acteur a ajouté: « Nick et moi avons déjà contribué et continuerons de contribuer. Nous avons tous vu à quel point ce virus peut se propager, un océan entre nous ne fait aucune différence. Personne n’est en sécurité à moins que tout le monde ne le soit. C’est tellement encourageant de le faire. voir tant de gens se mobiliser pour aider de tant de façons. Nous devons vaincre ce virus, et pour y parvenir, nous devons TOUS. Du fond de mon cœur MERCI! «