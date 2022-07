Priyanka Chopra sort avec sa fille Malti, leur adorable photo gagne internet

Priyanka Chopra Jonas profite actuellement de la nouvelle phase de sa vie de maternité, et elle a partagé un autre aperçu de sa fille Malti Marie Chopra Jonas. La star de Quantico a partagé une image où elle pose avec Malti, sa meilleure amie et le bébé de cette dernière.

Priyanka a évoqué les 22 années de leur amitié et a adoré le fait qu’elles soient arrivées jusqu’ici et soient devenues mères. Chopra a posté l’image avec une légende qui dit : “22 ans et plus… et maintenant avec nos bébés… je t’aime @tam2cul #bestfriends #Godson #friendslikefamily.” Lors du téléchargement du moment, Priyanka a ajouté un emoji de cœur à l’image, couvrant le visage de Madhu.

Voici le moment







Plus tard, Priyanka, son mari Nick et Malti ont participé à un brunch spécial avec son amie Tamana Dutt. Le mari de Dutt a partagé une vidéo de leur dîner, où Priyanka fait signe à Jonas.

Voici l’instantané de la vidéo



Auparavant, Priyanka Chopra avait publié une adorable photo de ses vacances à la plage avec son mari Nick Jonas sur son compte de réseau social. La star a pris sa poignée Instagram et a partagé une série de photos avec son mari Nick Jonas. Elle a légendé le message et a écrit “#islandgirl #photodump” avec quelques emojis.” Sur les photos, Nick et Priyanka peuvent être vus rayonnants d’amour, passant du temps de qualité ensemble et profitant au maximum des îles Turques et Caïques .

Dès qu’elle a partagé les photos, les célébrités et les fans de Bollywood ont submergé la section des commentaires et écrit de doux commentaires. “Tu es très mignon”, a écrit un utilisateur. L’acteur Ranveer Singh a commenté avec un emoji en forme de cœur. Un utilisateur a écrit “tu es si mignon”. Un autre fan a commenté, “Wow.” Pendant ce temps, Priyanka a récemment terminé le tournage de sa prochaine série Web Citadel qui sera diffusée en première sur Amazon Prime Video. Sur le front du travail de Bollywood, elle sera ensuite vue dans Jee Le Zara avec Alia Bhatt et Katrina Kaif.