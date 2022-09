Priyanka Chopra se souvient des horreurs d’un travail de nez; dit que cela a changé son look pour toujours et s’appelait ‘Plastic Chopra’

Il y a une raison pour laquelle les gens l’appellent une icône mondiale. Elle embrasse fièrement tous les défauts de ses esclaves. Priyanka Chopra fait à nouveau la une des journaux en raison de la révélation dans ses mémoires “inachevés” où elle a parlé de son travail de nez qui a mal tourné. Priyanka dans son autobiographie a révélé comment elle pensait que la polypectomie était une opération de routine, mais accidentellement, les médecins ont bâclé l’arête de son nez et cela a complètement changé son apparence, la laissant horrifiée et dévastée.

Dans ses mémoires “inachevés”, Priyanka mentionne l’horrible histoire “J’avais du mal à respirer. C’est un problème qu’une personne souffrant d’asthme ne peut ignorer. J’ai fini par voir un médecin recommandé par un ami de la famille, qui a découvert un polype dans mon nez. cavité qui devrait être enlevée chirurgicalement.” Plus tard, elle a ajouté qu’en rasant le polype, le médecin avait aussi accidentellement rasé l’arête de son nez et qu’elle s’était effondrée. “Quand il était temps d’enlever les pansements et que l’état de mon nez a été révélé, maman et moi avons été horrifiés. Mon nez d’origine avait disparu. Mon visage était complètement différent. Je n’étais plus moi”.

Priyanka a même ajouté qu’elle ne pourra jamais se remettre de ce coup et que la cicatrice restera toujours. “Je ne pensais pas que mon sens de moi ou mon estime de soi se remettrait un jour du coup. Disons-le tout de suite. Je me souviens que les médias m’ont donné le surnom de” Plastic Chopra “après mon opération”. L’actrice de White Tiger s’est même rappelée avoir ensuite réparé les dommages à son nez avec des chirurgies correctes par polypectomie. Priyanka Chopra a parcouru un long chemin dans son parcours et les fans de l’actualité du divertissement l’adorent à chaque instant. Aujourd’hui, elle est heureusement mariée à l’amour de sa vie Nick Jonas et a accueilli sa fille Malti Marie Chopra via la maternité de substitution. Sur le plan professionnel, Priyanka sera ensuite vue dans Jee Le Zaraa, mais le film est actuellement en veilleuse car Alia Bhatt est enceinte.