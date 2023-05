Priyanka Chopra se souvient des échecs à Bollywood au cours des premiers jours; dit ‘il était difficile de se lever et d’aller travailler’

Priyanka Chopra est une sensation mondiale. Après avoir conquis les cœurs à Bollywood, l’actrice a déménagé à Hollywood et a rapidement grimpé dans les charts de popularité. Sa dernière websérie à succès avec les Russo Brothers, Citadel, en est une des preuves. Au cours des deux derniers mois, Priyanka Chopra a fait la une des journaux pour ses déclarations sur Bollywood. Et elle s’est encore une fois ouverte sur ses difficultés au cours des premiers jours à Bollywood. L’actrice se souvient de l’époque où il était difficile de se lever et d’aller travailler.

Priyanka Chopra se souvient de ses premiers jours à Bollywood

La déclaration de Priyanka Chopra sur ses journées difficiles à Bollywood a fait son apparition dans les actualités du divertissement. L’actrice a été interrogée sur un conseil qu’elle aimerait donner à sa jeune personne. L’actrice de Love Again a dit à Filmfare qu’elle demanderait à sa jeune personne de se détendre et que ce n’était pas si mal. Priyanka se souvient avoir pris la plus petite des choses très au sérieux à l’époque. Tellement qu’elle avait l’habitude de se sentir blessée émotionnellement. Priyanka ajoute : « Cela m’a rendu difficile de me lever et d’aller travailler parce que je ressentais un tel fardeau après tout échec ou toute opportunité perdue. »

Priyanka ajoute qu’elle était une fille effrayée pendant la vingtaine alors qu’elle venait de commencer à travailler dans l’industrie. L’actrice était nouvelle et avait commencé à travailler avec ces grandes stars qu’elle avait vues à la télé auparavant. L’actrice dit que la seule note qu’elle donnerait à sa jeune personne serait de sourire un peu plus et d’apprécier le processus et qu’elle ira bien.

Priyanka Chopra et ses déclarations

L’actrice s’est d’abord ouverte sur la disparité des salaires à Bollywood. Priyanka Chopra a affirmé que même si elle demandait un peu plus qu’elle ne prenait normalement, la négociation avait été rejetée d’emblée. Priyanka a également partagé qu’elle s’était éloignée de Bollywood car elle avait eu du mal avec certaines personnes de l’industrie et qu’il y avait trop de politique en cause. L’actrice a déclaré dans un podcast qu’elle était coincée dans l’industrie et que les gens sortiraient et s’assureraient qu’elle n’était pas projetée dans des films. Priyanka, dans une interview en podcast avec Dax Shepard, a partagé qu’elle n’était pas celle qui jouait à des jeux et qu’elle était fatiguée de la politique, elle a donc fait une pause.