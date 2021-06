Priyanka Chopra se souvient de son père Ashok Chopra à l’occasion du 8e anniversaire de sa mort et partage l’histoire derrière la photo

Cela fait huit ans que Priyanka Chopra Jonas a perdu son père, le Dr Ashok Chopra. L’acteur manque à chaque instant sa présence dans sa vie et elle écrit souvent des mots louables sur la vie qu’il a vécue au maximum. À l’occasion de son huitième anniversaire de décès, Priyanka est allée sur sa page Instagram et a partagé une photo avec son père sur laquelle elle avait cliqué quand elle avait cinq ans. Avec la photo, elle a partagé une page de son autobiographie donnant une trame de fond.

PeeCee a écrit : « Dès mon plus jeune âge, mon père et moi avions une entente : chaque fois qu’il se produisait au club militaire, il me regardait dans les yeux pendant la première chanson. Le réveillon du Nouvel An, j’avais cinq ans, il l’a oublié, alors j’ai commencé de partir en colère. Papa a sauté de la scène et m’a tiré dessus avec lui, m’a cajolé dans un duo – une comptine – et a gagné mon pardon. «

Priyanka a sous-titré son message en déclarant: « Cela ne devient jamais plus facile … je t’aime, papa. »

Le père de Priyanka est décédé après une longue bataille contre le cancer le 10 juin 2013. L’acteur était le plus proche de son père et a même un tatouage « la petite fille à papa » en hommage à lui.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka est actuellement à Londres où elle tourne pour l’émission Amazon Prime ‘Citadel’ aux côtés de Richard Madden.

L’acteur sera ensuite vu dans le film ‘Text For You’ avec Céline Dion et Sam Heughan. Priyanka a également « Matrix 4 » avec Keanu Reeves dans le rôle principal.