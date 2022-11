Priyanka Chopra se régale de plats faits maison, notamment de naan, de paneer et plus encore ; prouve qu’elle est une vraie desi dans l’âme [View Pic]

Priyanka Chopra organise un gala à Mumbai. L’actrice est ici mais malheureusement pas pour l’annonce de son film mais pour l’expansion de son entreprise. Priyanka n’est pas seulement une actrice phénoménale, mais aussi une incroyable entrepreneuse. Elle a une marque de soins capillaires appelée Anomaly Hair et l’actrice est là pour la mettre en place en partenariat avec Nykaa. Et tout en étant occupée par les promotions, Priyanka Chopra profite également pleinement de sa vie et de ses journées à Mumbai. De poser le long de Marine Drive à se gaver de délicieux plats du nord de l’Inde, Priyanka est devenue une toute nouvelle ambiance.

Priyanka Chopra savoure la nourriture desi

Priyanka Chopra est à la mode dans Entertainment News. Cela fait trois ans qu’elle n’était pas en Inde et sa récente visite l’a gardée dans le buzz et comment ! Priyanka a déménagé à Mumbai. Il semble qu’elle ait un emploi du temps chargé avant de retourner à Los Angeles, dans son vaste manoir, Nick Jonas et Malti Marie Chopra Jonas. Priyanka nous a tout mis à jour sur sa visite indienne sur son compte de médias sociaux. Récemment, Priyanka a pris son compte Instagram et a partagé une photo de son repas et c’est tellement délicieux !

L’actrice est vue en tailleur-pantalon assise sur le canapé. Elle a un certain nombre de plats devant elle qui consistent en une cuisine du nord de l’Inde. Du riz, naan/rotis à différents types de légumes et plus encore. Priyanka a été vue en train de savourer tous les plats cuisinés à la maison. Elle a également rendu hommage à la famille et aux amis qui l’ont rassasiée. “Tous les jours. Chaque repas. Mes amis et ma famille m’ont bien nourrie ! #HomeFoodIsThe BestFood”, a écrit PC dans ses histoires Instagram.

Vérifiez le statut de Priyanka Chopra ici :

Sur le front du travail à Bollywood, Priyanka Chopra a été vue pour la dernière fois dans The Sky Is Pink avec Farhan Akhtar, Zaira Wasim et Rohit Saraf. L’actrice a Jee Le Zaraa avec Alia Bhatt et Katrina Kaif dans le pipeline. Sur le front d’Hollywood, PC a Citadel, It’s All Coming Back To Me et plus encore.