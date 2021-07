Priyanka Chopra se promène à Londres dans une belle robe blanche et une paire de crocs

Priyanka Chora, qui a récemment célébré son 39e anniversaire, traite souvent ses fans avec des extraits de sa vie à Londres. L’actrice est actuellement dans la ville en raison d’engagements professionnels. Jeudi (22 juillet), Priyanka a partagé une série de photos sur son compte Instagram alors qu’elle sortait avec ses amis.

Priyanka est une poupée glamour qui se porte avec style et élégance. Pour sa sortie d’une journée, Priyanka portait une robe blanche à demi-manches avec des pois colorés dessus. Elle a associé son look à un sac à bandoulière blanc et à des lunettes de soleil teintées.

Ce qui ressort de la tenue vestimentaire de Priyanka, ce sont ses chaussures. L’acteur de « Sky is Pink » est surtout vu dans des sandales à talons à la mode, cependant, pour ce look, Priyanka a opté pour d’adorables crocs blancs et de couleur lavande. Sur la photo, on peut voir Priyanka sentir des fleurs au bord de la route. « Je suis essentiellement Ferdinand », a écrit l’actrice dans la légende avec des émojis cardiaques.

Regardez les photos ici :

(Photo : Instagram/Priyanka Chopra)

(Photo : Instagram/Priyanka Chopra)

Priyanka a également partagé une photo sous forme de publication dans la même robe, même si elle tenait un sac de couleur rose et portait des chaussures différentes. Elle tenait un magnifique bouquet de fleurs dans une main alors qu’elle posait pour la caméra. « Entrer dans un avenir meilleur comme… », a-t-elle légendé son message.

Priyanka était loin de son mari, Nick Jonas et de ses amis pour son anniversaire cette année. Elle a partagé une série de photos sur son Instagram et a remercié tout le monde pour leurs merveilleux vœux. Elle a écrit : « Merci à tous ceux qui m’ont envoyé tant d’amour et d’affection pour cet anniversaire. Tant de textes merveilleux appellent des tweets d’histoires. C’était un anniversaire tranquille, mais la leçon que j’ai apprise en entrant dans l’année suivante est que chaque jour est une joie. Et je le chercherai toujours. Merci à pour tous vos bons voeux et votre soutien constant. Merci @nickjonas d’avoir rendu cet anniversaire si spécial même si vous n’étiez pas là. Merci @cavanaughjames @divya_jyoti @tialouwho d’être mes copains du week-end ! »

Côté travail, Priyanka est actuellement en tournage à Londres pour une web-série intitulée ‘Citadelle’. Elle a également le prochain volet de la franchise Matrix et un film américain, ‘Text For You’ en préparation.