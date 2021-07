Priyanka Chopra se fait troller, comparée à Kate Middleton pour sa robe lors de la finale de Wimbledon, les internautes la qualifient de « collante »

Priyanka Chopra est généralement connue pour son goût éclectique pour la mode et est souvent saluée pour ses choix vestimentaires vestimentaires. Cependant, sa dernière tenue qu’elle portait lors d’un match de Wimbledon n’a pas été bien accueillie par les internautes qui l’ont qualifiée de « collante ». Beaucoup l’ont même comparée à Kate Middleton. Le 10 juillet, Priyanka a assisté à la finale du simple dames entre Ashleigh Barty et Karolina Pliskova à Londres.

Priyanka était accompagnée de son amie, Natasha Poonawalla, qui est l’épouse du PDG de SII, Adar Poonawalla. Pour sa sortie, Priyanka était habillée de la tête aux pieds en Fendi. L’acteur portait une robe midi Fendi imprimée à col roulé blanche de la collection Automne 2021 et l’a associée à une ceinture en peau de serpent. La robe avait plusieurs couches et un ourlet asymétrique.

Priyanka a complété son look avec un sac marron beige, des boucles d’oreilles Fendi et son ligoté dans un chignon. Alors que l’actrice a totalement réussi le look et a été félicitée pour sa tenue, il y avait une section d’Internet qui a trollé le choix de vêtements de Priyanka pour le match.

Un utilisateur a commenté : « Ressemble à une grand-mère », tandis qu’un autre a écrit : « Elle ne s’est jamais bien habillée. Elle a besoin d’embaucher quelqu’un de mieux. Un troisième utilisateur a commenté : « La célébrité la moins bien habillée la plupart du temps. PC a besoin d’une refonte de la mode. Son styliste se moque d’elle.

Un autre utilisateur a écrit : « C’est tellement exagéré pour Wimbledon. Regardez comme la future reine était belle. Pourquoi les bollywoodiens s’habillent-ils de façon si moche lorsqu’ils assistent à des événements à l’étranger. Que se passait-il ici avec sa tenue ? Tout ce dont elle avait besoin, c’était d’une jolie robe d’été et/ou d’un blazer avec ! (sic). »

Un utilisateur a même indiqué si PC était enceinte. « Je me demande si elle est enceinte… mais en tout cas ce n’est pas une tenue flatteuse », a commenté l’internaute. Tout en faisant référence à la relation de Priyanka avec Meghan Markle, un utilisateur a écrit: « On dirait qu’elle n’a pas reçu le mémo de mode. Yikes. Elle aurait pu prendre quelques conseils de son amie l’ex-duchesse. »

Priyanka était assise dans la loge royale avec les membres de la famille royale – le duc et la duchesse de Cambridge – le prince Willaim et Kate Middleton. Les légendes du tennis Martina Navratilova et Billie Jean King étaient également assises dans la Royal Box.

Côté travail, Priyanka est actuellement en tournage à Londres pour une web-série intitulée ‘Citadelle’. Elle a également le prochain volet de la franchise Matrix et un film américain, ‘Text For You’ en préparation.