Priyanka Chopra salue le projet de loi sur les réservations des femmes au milieu des informations faisant état de la disparition du mariage de Parineeti, le qualifiant de « jalon historique »

Priyanka Chopra, connue pour défendre les droits des femmes et qui s’est prononcée en faveur de la parité salariale dans le passé, a récemment profité de son compte sur les réseaux sociaux pour féliciter le gouvernement indien pour le projet de loi sur les réserves des femmes. L’introduction de ce projet de loi historique entraînera une augmentation significative du nombre de femmes parlementaires au Lok Sabha. Réagissant à la même chose, Priyanka a partagé un extrait d’un article de presse à ce sujet via son histoire Instagram et a salué cette décision comme un « pas dans la bonne direction ».

Priyanka Chopra salue le projet de loi sur les réserves des femmes

Dimanche, Priyanka a écrit sur l’introduction du projet de loi sur les réserves des femmes au Parlement et a salué la décision du gouvernement d’autonomiser les femmes. L’acteur a écrit une note qui disait : « Inspirer une nouvelle ère avec cette étape historique (emoji du drapeau national). L’adoption du projet de loi sur les réserves des femmes – ‘Nari Shakti Vandan Adhiniyam’ est en effet un pas dans la bonne direction, mais la suite cruciale phase est sa mise en œuvre rapide et efficace. » L’acteur a ajouté : « Voici une Inde qui soutient et autonomise véritablement ses femmes ! »

Priyanka manquera-t-elle le mariage de Parineeti ?

Pendant ce temps, Priyanka Chopra est actuellement aux États-Unis avec sa fille Malti Marie et son mari Nick Jonas. L’acteur devait arriver en Inde pour assister à la grande cérémonie de mariage de sa cousine Parineeti Chopra à Udaipur, Rajasthan. Parineeti se mariera le 24 septembre avec le politicien Raghav Chadha lors d’un mariage traditionnel punjabi en présence des membres proches de la famille et des amis du couple.

Priyanka, qui partage un lien étroit avec Parineeti, devait assister aux festivités du mariage et était également présente à la cérémonie de fiançailles de Parineeti à Delhi en mai de cette année. Cependant, en raison de la tournée musicale en cours de Nick, l’acteur ne participera pas au grand jour de Parineeti. Priyanka a fait allusion à son absence au mariage samedi en partageant une photo de Parineeti via son compte Instagram pour la féliciter avant son grand jour.