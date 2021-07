New Delhi: Dans son dernier article sur les réseaux sociaux, le musicien indo-américain Jay Sean a été vu en train de chanter la chanson populaire « Mehndi Laga Ke Rakhna » du film culte Dilwale Dulnahia Le Jayenge. Cependant, il y a une torsion. Il chantait la chanson en anglais en suivant les sous-titres du film. La version traduite s’est avérée extrêmement hilarante car elle mettait en avant le sens littéral de la chanson. L’actrice Priyanka Chopra, qui a commenté son message, l’a également trouvé assez drôle.

Dans la vidéo, les paroles disent: « Ces filles sont des paquets d’ivresse, ces gars sont les gangsters de la ruelle », tandis que la version originale disait: « Ye kudiyaan nashe di pudiyaan, ye munde gali de gunde ». Le refrain principal de la chanson ne sonnait nulle part aussi romantique que la version hindi. Il lisait à haute voix : « Appliquez du henné sur vos mains, décorez votre doli (palanquin). Pour emporter ‘O belle’, Votre amant viendra.

Il a sous-titré le message en disant: « Ce n’est pas tout à fait la même chose. Je m’excuse profondément si j’ai gâché cette chanson pour toujours. Cependant, je continuerai à faire ces trucs parce qu’ils me font des blagues. »

Découvrez la vidéo hilarante:

Tout comme ses followers, la star mondiale Priyanka Chopra a également été très amusée par la vidéo et a laissé un commentaire disant « Hahahaha ». Jay Sean a répondu à son commentaire avec un tas d’emojis rieurs.

Sur le plan du travail, Priyanka sera ensuite vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». La star mondiale figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.