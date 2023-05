Priyanka Chopra révèle tout sur l’étrange histoire de Nick Jonas la regardant remporter le titre de Miss Monde à l’âge de 7 ans

Priyanka Chopra est éperdument amoureux de Nick Jonas. Depuis qu’ils sont tombés amoureux l’un de l’autre, ils ne sont plus que le couple le plus mignon de tous les temps. Ils se sont mariés le 1er décembre 2018 et depuis, ils ont fixé des objectifs de couple majeurs pour tous. Maintes et maintes fois, Priyanka Chopra a parlé de leur amour, de leur mariage, de leur fille Malti Marie Chopra Jonas et plus encore. Elle a également parlé de l’énorme écart d’âge entre les deux et de la pêche à la traîne sur les réseaux sociaux dont elle souffre. Maintenant, dans une récente interview, Priyanka Chopra a partagé une histoire étrange de Nick Jonas la regardant remporter le titre de Miss Monde à l’âge de 7 ans.

Priyanka Chopra parle franchement de Nick Jonas en la regardant gagner au concours Miss Monde

Dans une récente interview avec Jennifer Hudson, Priyanka Chopra a déclaré que sa belle-mère lui avait dit qu’elle se souvenait de l’avoir vue remporter le titre de Miss Monde. Elle a dit: « Apparemment, ma belle-mère était comme ‘Je me souviens de t’avoir regardé quand tu as gagné!’ J’étais à Londres, nous sommes en 2000. Ils étaient au Texas. Je me disais : « Il n’y a pas moyen ! » » Priyanka Chopra a remporté le titre de Miss Monde à l’âge de 18 ans et Nick avait 7 ans. De plus, la mère de Nick a révélé qu’il venait de rentrer d’un spectacle de Broadway alors que la famille regardait le concours et il l’a vue gagner. Elle a qualifié cela de « bizarre » et a déclaré qu’elle croyait que les gens sont censés être ensemble pendant « quelle que soit la durée de votre vie ».

Priyanka Chopra a ajouté : « Je pense que les gens se heurtent parce que vous êtes censé créer, sur cette petite vie courte que vous avez, des souvenirs que vous allez faire avancer, la famille et je pense que Nick et moi avons eu, à travers nos vies, ces étranges petits moments enchantés. Mais c’est agréable maintenant d’avoir trouvé votre personne.

Découvrez la vidéo de Priyanka Chopra ci-dessous :

Priyanka Chopra profite actuellement de tous les succès à venir grâce à sa série d’espionnage Citadel. Elle a également joué dans un film intitulé Love Again qui mettait également en vedette Nick Jonas. L’actrice a maintenant sauté sur elle et est aux États-Unis pour la même chose. Priyanka Chopra est également occupée à remplir ses devoirs de maternité car elle partage souvent de jolies photos de sa fille Malti alors qu’elles passent du temps de qualité ensemble.