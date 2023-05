Priyanka Chopra révèle que Nick Jonas l’a vue gagner Miss Monde à la télévision quand il avait 7 ans, dit « c’était tellement bizarre »

Priyanka Chopra est occupée à promouvoir son prochain film, Love Again, et dans l’une des interviews, Priyanka a partagé une histoire inédite et étrange sur son mari Nick Jonas. Dans une interview avec la chanteuse-actrice Jennifer Hudson dans son talk-show, Priyanka a révélé que lorsqu’elle a remporté le concours de Miss Monde à l’âge de 17 ans, Nick, sept ans, l’a regardée à la télévision.

Dans l’interview, elle se souvient : « Quand ma belle-mère m’a raconté cette histoire, j’étais comme ‘je ne sais pas…’. Quand je venais d’avoir 18 ans, j’ai gagné le concours de Miss Monde. C’était à Londres. C’était en novembre et j’ai eu 18 ans en juillet. Un enfant complet et je n’avais aucune idée de ce que je faisais ou de ce que ce monde impliquait, je n’avais pas beaucoup de pratique. Apparemment, ma belle-mère était comme « Je me souviens de t’avoir regardé quand tu as gagné ! » J’étais à Londres, nous sommes en 2000. Ils étaient au Texas. J’étais genre, ‘Il n’y a pas moyen !’ L’un des fans de l’actrice a partagé la vidéo de l’interview.

Regardez le clip de l’interview





Priyanka a en outre ajouté que sa belle-mère s’en souvenait si clairement, car Nick était dans une émission de Broadway. « Elle a dit que je m’en souvenais clairement parce que Kevin Sr, mon beau-père, adore regarder les concours. » Sa belle-mère a dit que Kevin Sr le regardait et Nick est venu s’asseoir et a regardé son moment gagnant. Priyanka s’est exclamée que c’est insondable! « C’était il y a 22 ans ou quelque chose comme ça. Il avait 7 ans et j’en avais 17. Et il était assis là et il regardait. C’était tellement bizarre. Je pense vraiment que les gens sont censés être ensemble pendant toute cette durée dans ta vie est censée être. »

Sur le plan du travail, Priyanka a été vue pour la dernière fois dans la série d’action-thriller, Citadel avec Richard Madden. Le prochain film de Priyanka, Love Again sortira en salles le 12 mai. Nick Jonas fait également une apparition dans Love Again.