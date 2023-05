Priyanka Chopra révèle que le réalisateur a exigé de voir ses sous-vêtements, ce qui l’a obligée à démissionner

Priyanka Chopra réfléchit sur son temps en tant qu’actrice, détaillant un moment où elle a senti que ses limites étaient franchies.

Originaire d’Inde, la carrière de Chopra s’est accélérée après avoir remporté le concours Miss Monde 2000. Elle a commencé à jouer dans des films de Bollywood et a été embauchée pour travailler avec un réalisateur qu’elle ne connaissait pas. « C’était peut-être en 2002 ou 2003 », a-t-elle déclaré au Zoe Report.

« Je suis sous couverture, je séduis le gars – c’est évidemment ce que font les filles quand elles sont sous couverture », a-t-elle expliqué à propos de son personnage. « Mais je suis en train de séduire le mec et tu dois enlever un vêtement [at a time]. Je voulais me superposer. Le cinéaste était comme, ‘Non, je dois voir ses sous-vêtements. Sinon pourquoi est-ce que quelqu’un vient voir ce film ?' »

« Il ne me l’a pas dit », se souvient-elle du moment déchirant. « Il l’a dit au styliste devant moi. C’était un moment tellement déshumanisant. »

« C’était un sentiment de » je ne suis rien d’autre que la façon dont je peux être utilisé, mon art n’est pas important, ce que je contribue n’est pas important « », se souvient-elle en pensant à elle-même.

Chopra a déclaré qu’elle avait continué à travailler pendant deux jours de plus, abandonnant finalement le projet. Soutenue par son défunt père, Chopra a choisi de rembourser à l’équipe de production tout ce qui avait été dépensé auparavant pour le tournage.

« Je ne pouvais tout simplement pas le regarder tous les jours », a déclaré l’actrice de 40 ans à propos du réalisateur anonyme.

Un représentant de l’actrice n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Plusieurs années plus tard, Chopra finira par passer de Bollywood à Hollywood, un déménagement qui, selon elle, était difficile. Elle est maintenant mariée au musicien Nick Jonas. Les deux partagent la fille Malti, 1.

« Les gens ne voulaient pas me rencontrer parce qu’ils pensaient que j’étais un acteur de Bollywood et que je ne pouvais pas faire de films américains grand public », a-t-elle déclaré à propos de son pivot vers les États-Unis.

« J’étais sur la couverture de ce [fashion] magazine six fois en Inde et ils n’ont pas accepté de me rencontrer en Amérique. Parce qu’ils se disaient : ‘Oh, je ne sais pas ce qu’on va faire d’elle.' »

Aujourd’hui, Chopra est l’une des actrices indiennes les mieux payées d’Hollywood.

« J’avais 17 ans quand j’ai commencé à faire ça. J’ai été mise à part – mes actions, mes décisions ont été examinées de près », a-t-elle déclaré tout en reconnaissant qu’elle s’était créée une personnalité publique et privée différente.

« J’ai appris à me protéger en construisant des barrières et des murs », a-t-elle ajouté, « [but] maintenant que j’ai fait ça assez longtemps, les lignes se brouillent pour moi. La personne publique et la personne réelle deviennent en quelque sorte la même. »

« Je suis plus à l’aise de parler de moi avec vous que je ne l’aurais été il y a cinq ans. J’étais beaucoup plus réservé », a admis Chopra, « Peut-être que c’est la maturité, peut-être que ça prend tout son sens, trouver une confiance en soi et non Je cherche encore. «