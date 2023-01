Priyanka Chopra révèle pourquoi elle a opté pour la maternité de substitution, arrête les trolls pour avoir remis en question sa décision : “Vous ne me connaissez pas”

C’était en janvier 2022 lorsque Priyanka Chopra et Nick Jonas ont accueilli une fille nommée Malti Marie Chopra Jonas. Le couple s’est rendu sur ses réseaux sociaux et a annoncé l’arrivée de son premier bébé en écrivant : “Nous sommes ravis de confirmer que nous avons accueilli un bébé par mère porteuse. Nous demandons respectueusement la confidentialité pendant cette période spéciale alors que nous nous concentrons sur notre famille. Merci beaucoup (emoji coeur rouge)”. Leur message a été accueilli par des félicitations de célébrités et de leurs fans à travers le monde.

Maintenant, enfin, après un an, l’actrice a révélé pourquoi elle avait opté pour la maternité de substitution lors de sa première séance de couverture de magazine avec sa fille pour le magazine britannique Vogue. La ‘Desi Girl’ a déclaré: “J’ai eu des complications médicales, c’était une étape nécessaire, et je suis tellement reconnaissante d’avoir été dans une position où je pouvais le faire. Notre mère porteuse était si généreuse, gentille, adorable et drôle, et elle s’est occupée de ce précieux cadeau pour nous pendant six mois.”

Le magazine de mode a déclaré que Priyanka était accusée d’avoir “sous-traité” sa grossesse, “loué” un utérus et acquis un “bébé prêt à l’emploi”. L’ancienne gagnante de Miss Monde a eu une réponse appropriée à des trolls tels qu’elle a répondu: “Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce que j’ai vécu. Et juste parce que je ne veux pas faire mes antécédents médicaux, ou celui de ma fille, le public ne vous donne pas le droit de vous réconcilier, quelles qu’en soient les raisons.”





Priyanka a partagé que c’était “douloureux” pour elle quand les gens “parlaient” de sa fille en ajoutant : “Je sais ce que ça faisait de tenir ses petites mains quand ils essayaient de trouver ses veines. Alors non, elle ne va pas être J’ai été vraiment protecteur de ce chapitre de ma vie avec ma fille. Parce qu’il ne s’agit pas seulement de ma vie. C’est la sienne aussi.

Pendant ce temps, côté travail, l’actrice sera ensuite vue dans le film hollywoodien Love Again dans lequel elle partagera l’espace à l’écran avec Sam Heughan et Céline Dion. Il s’agit du remake officiel du film allemand SMS For You de 2016, basé sur le roman du même nom de 2009.

