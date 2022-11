Priyanka Chopra RÉVÈLE la toute première photo de sa fille Malti Marie Chopra Jonas avec son frère Siddharth Chopra; écrit une note douce

Priyanka Chopra a récemment révélé la première photo de sa fille Malti Marie Chopra Jonas avec son frère Siddharth Chopra et tout est mignon. Priyanka a même partagé une note sucrée pour le duo et nous rayonnons de joie. Siddharth et Priyanka sont assez proches l’un de l’autre et partagent un lien profond.

Les fans de Priyanka attendaient avec impatience que l’oncle de Malti, Siddharth, partage une photo avec sa nièce. Eh bien, les Chopra ont fait le nécessaire et cela vous comblera. S’adressant aux réseaux sociaux, Priyanka a partagé une photo super mignonne de sa fille Malti qui était dans les bras de Siddharth. L’oncle a été aperçu en train de regarder sa nièce avec amour et sa maman fière qui était incapable de contrôler ses émotions a écrit : “Aww… Mon cœur”.

Regardez la photo de Malti Marie Chopra Jonas avec son oncle –

Priyanka Chopra avait précédemment partagé un selfie dans lequel on la voyait tenant sa fille dans ses bras. Les deux, le duo mère-fille se sont donné des objectifs majeurs. Ses fans ne pouvaient s’empêcher de jaillir sur la photo et ont rempli la section des commentaires avec beaucoup d’amour. Priyanka et son mari Nick Jonas ont accueilli leur petite fille plus tôt cette année. Les deux ont conçu par maternité de substitution et depuis lors, ils profitent pleinement de la parentalité.

Sur le plan du travail, Priyanka semble être très occupée par ses engagements professionnels et s’est récemment rendue en Inde pour certaines missions. Priyanka a plusieurs projets dans sa cagnotte, notamment It’s All Coming Back To Me, Citadel, Jee Le Zaraa et bien d’autres.