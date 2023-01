Priyanka Chopra révèle enfin le visage de sa fille Malti Marie, les internautes disent “nazar utarlu”

Priyanka Chopra a enfin dévoilé le visage de sa fille Malti Marie ! L’acteur a récemment assisté à un événement à Los Angeles où son mari Nick Jonas ainsi que Kevin et Joe Jonas ont révélé la star du Hollywood Walk of Fame.

Alors que les frères Jonas occupaient le devant de la scène, Priyanka était assise au premier rang avec sa fille Malti Marie, les encourageant. Les photos de Malti Marie sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Priyanka a partagé la vidéo d’elle avec Malti sur son compte Instagram et a écrit : “Tellement fière de toi mon amour ! Félicitations @jonasbrothers (emoji cœur rouge).”

Découvrez-les ici







Dès que PC a partagé la vidéo, plusieurs internautes ont remarqué et réagi au visage de Malti Marie. Un internaute a écrit : “Awww a pu voir bébé Malti M pour la première fois ! (Nazar utaarlu)” Un autre internaute a écrit : “Malti était trop bien.” L’un des utilisateurs a écrit : “OMG, votre fille est l’ADN de votre mari !” Un autre utilisateur a ajouté : “Enfin, nous voyons ici.” L’un des internautes a ajouté : “Visage révélé – meilleur moment, je suppose que Kanhaji la bénisse.”

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Priyanka sera vue dans deux projets importants It’s All Coming Back To Me et la série Citadel. It’s All Coming Back to Me sortira aux États-Unis le 10 février 2023. Le film est basé sur le film allemand de 2016 SMS fur Dich de Karoline Herfurth, a rapporté Deadline.

Tandis que Citadel est un drame de science-fiction créé par les frères Russo. Sur le front de Bollywood, Priyanka devrait commencer à tourner pour le réalisateur Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar en 2023. Le film mettra également en vedette Alia Bhatt et Katrina Kaif dans les rôles principaux. C’est une histoire de road trip entièrement féminin. (Avec les entrées de l’ANI)