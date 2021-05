Priyanka Chopra rend hommage à sa mère Madhu et à sa belle-mère Denise dans un message sincère pour la fête des mères | Nouvelles des gens

Bombay: Megastar Priyanka Chopra Jonas a célébré dimanche la fête des mères en honorant sa mère, le Dr Madhu Akhouri Chopra et sa belle-mère Denise Jonas, alors qu’elle écrivait une citation à raconter.

La star de « Baywatch » s’est rendue sur Instagram pour mettre en place deux jolies photos de ses deux mamans – Madhu et Denise.

Dans la première photo, Priyanka est vue en train de poser en souriant pour l’objectif avec sa mère Madhu alors qu’ils marchent dans une rue du Royaume-Uni, tandis que la deuxième photo montre Denise, le mari de Priyanka, la mère de Nick Jonas, alors que le duo regarde en souriant l’objectif. On voit Denise poser sa main sur celle de Priyanka alors qu’ils chérissent tous les deux la compagnie de l’autre.

Prenant la légende, le « Isn`t It Romantic` a commencé à écrire une note pour marquer l’occasion spéciale de la fête des mères.

«Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux… si ma mère dit que ça va.» – inconnu », a-t-elle écrit, ajoutant:« Aujourd’hui, nous célébrons la maternité. Le début de toute vie. Voici à toutes les mères autour de nous qui créent, nourrissent et aiment à l’infini. «

Envoyant un message à toutes les mamans du monde, l’acteur a ajouté: « S’il vous plaît, sachez que vous êtes apprécié et vu. Je suis tellement chanceux d’admirer deux femmes incroyables qui montrent l’exemple tous les jours. Je t’aime Bonne fête des mères à tout le monde (avec une émoticône cœur rouge). «

Les fans de célébrités, y compris Mukesh Chhabra et plus de 6 fans de lakh, ont aimé le message.

La mère de Priyanka a laissé une émoticône cœur rouge sur le message. La fête des mères, qui est une célébration annuelle honorant les liens maternels et l’influence des mères dans la société, est célébrée plusieurs jours dans de nombreuses régions du monde.

Sur le plan du travail, Priyanka a terminé le tournage de « Text for You » avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili. Priyanka sera également vue dans une comédie de mariage indienne avec Mindy Kaling, qu’elle coproduira et jouera. Elle a également «Matrix 4» et un film basé sur la vie de Maa Anand Sheela en préparation.