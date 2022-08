Priyanka Chopra rencontre des réfugiés ukrainiens en Pologne et parle de la “réalité dévastatrice de la guerre”

L’actrice de Bollywood-Hollywood Priyanka Chopra a récemment rencontré des réfugiés ukrainiens qui ont été forcés de quitter l’Ukraine au milieu de l’invasion russe. L’actrice, associée à l’UNICEF depuis près d’une décennie et demie, se trouve actuellement en Pologne où elle a rencontré ces réfugiés.

L’actrice est allée sur Instagram et a partagé une vidéo et a écrit : “Les blessures invisibles de la guerre sont celles que nous ne voyons pas habituellement aux informations. Pourtant, elles étaient si évidentes pour moi aujourd’hui que le premier jour de ma mission @unicef ​​à Varsovie. 2/3 des enfants d’Ukraine ont été déplacés (interne et externe). Ce nombre ÉNORME est la réalité dévastatrice d’une guerre où 90 % des personnes qui traversent la frontière sont des femmes et des enfants. 70 % de ceux qui ont fui, traversé la frontière avec la Pologne, et de grands centres d’accueil soutenus par le gouvernement ont été mis en place pour rendre la transition aussi facile que possible. »





Elle a ajouté : “@unicef ​​a répondu à cette urgence en créant des centres Blue Dot dans 11 endroits à travers la Pologne et 37 dans la région avec @refugees. Les centres Blue Dot jouent un rôle très nécessaire et, à bien des égards, sont un refuge rare pour les femmes et surtout les enfants. Ils offrent tellement…. L’accès à des informations importantes et pertinentes, un soutien en santé mentale, la mise à disposition d’espaces pour la mère et le bébé pour leur permettre l’intimité dont ils ont tant besoin, et des aires de jeux, qui sont si essentielles pour les enfants qui viennent de situations de conflit pour pouvoir ressentir un sentiment de normalité. Il est principalement composé d’Ukrainiens, dont beaucoup ont également fui la guerre eux-mêmes.

L’actrice a partagé un certain nombre de photos et de vidéos sur ses histoires Instagram. Elle a mentionné : “La situation en Ukraine est loin d’être terminée… c’est l’une des plus grandes crises de déplacement humain” au monde, à la fois en taille et en ampleur ! Veuillez suivre pour un aperçu intime de la vie des personnes directement touchées. par cette [email protected]”

Le message de Priyanka a recueilli plusieurs likes et commentaires. Beaucoup ont salué Priyanka pour son soutien. “Que Dieu vous bénisse Priyanka. Merci d’avoir apporté votre soutien”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “Votre soutien compte beaucoup”, a écrit un autre. Le 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale en Ukraine après que les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk ont ​​demandé de l’aide pour se défendre. L’Ukraine a accusé la Russie d’atrocités et de brutalités contre des civils depuis son invasion et a déclaré avoir identifié plus de 10 000 crimes de guerre possibles. La Russie dément avoir pris pour cible des civils. (Avec les entrées de l’ANI)