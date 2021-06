Priyanka Chopra remercie son beau-frère Joe Jonas pour son cadeau personnalisé – Vérifiez la photo ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La sensation mondiale Priyanka Chopra Jonas a reçu un joli cadeau personnalisé du frère aîné et chanteur de son mari Nick Jonas, Joe Jonas.

L’actrice a profité de son Instagram pour remercier Joe pour ses cadeaux. La femme de 38 ans a reçu un sac à dos noir personnalisé sur lequel étaient inscrites ses initiales PCJ. Outre ses initiales, le sac portait de nombreux badges, dont le nom de Joe et une console de musique inscrite dessus.

Il est fabriqué par une marque de chaussures italienne Koio, qui a collaboré avec Joe.

« Merci Joe Jonas pour les super cadeaux Koio », a écrit Priyaka sur ses histoires Instagram, tout en partageant une photo du sac.

L’actrice s’est mariée à Nick Jonas lors d’une somptueuse fête de mariage qui a eu lieu le 2 décembre 2018 à Jodhpur. Elle s’est mariée à la fois lors d’une cérémonie hindoue traditionnelle et d’un mariage blanc.

Côté travail, l’actrice sera prochainement vue dans le film romantique Text For You avec Sam Heughan, Céline Dion, Russell Tovey et Omid Djalili.

Priyanka fera également ses débuts numériques dans une web-série avec Citadel. Il est produit par les Russo Brothers of Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame et sortira sur Amazon Prime Videos. L’actrice est actuellement à Londres pour le tournage.

Elle a fait un court voyage à Los Angeles pour soutenir Nick Jonas qui accueillait les Oscars cette année. Priyanks était également l’un des présentateurs à la cérémonie. Ses photos chaudes de l’événement avaient précédemment envoyé Internet sur un effondrement.