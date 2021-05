Priyanka Chopra rédige un message d’appréciation pour Nick Jonas

Priyanka Chopra Jonas s’est envolée pour Los Angeles depuis Londres non seulement pour présenter aux Billboard Music Awards 2021, mais aussi pour soutenir son mari et hôte de l’événement. Pour les non-initiés, Nick a récemment été hospitalisé à la suite d’un grave accident de la route dans lequel il s’est fissuré la côte. Maintenant, Priyanka a accédé à sa page Instagram et a partagé une jolie photo posant avec Nick après les BBMA.

Sur la photo, Priyanka est assise sur une chaise et étreint Nick pendant qu’il lui donne un bisou sur le front. Elle a légendé la photo en déclarant: « Message d’appréciation du mari. Même une côte fissurée ne peut arrêter cette force de la nature. Si fier de vous bébé. Avec tout ce que vous faites! Votre éthique de travail, votre recherche de l’excellence! Vous m’inspirez tous les jours! Écrasé aujourd’hui! Je t’aime tellement! «

Nick a commenté le message de Priyanka en écrivant: « Je t’aime plus ».

Plus tôt, une source proche du couple a déclaré à Page Six: « Priyanka vient à Los Angeles après avoir travaillé à Londres pour aider Nick avec sa blessure et lui apporter son soutien. Ils ont peu de temps à Los Angeles ensemble, alors elle voulait être là pour soutenir. lui. »

Priyanka a rejoint une liste de présentateurs qui incluent Cynthia Erivo, Chelsea Handler, Dixie D’Amelio, Gabrielle Union, Henry Golding, Kathryn Hahn, Kelsea Ballerini, Lena Waithe, Leslie Odom, Jr., Lil Rel Howery, Padma Lakshmi, Renee Elise Goldsberry , Swizz Beatz et la mère de Beyonce, Tina Knowles-Lawson, aux Billboard Music Awards 2021 qui ont eu lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles, en Californie.