Priyanka Chopra reçoit un commentaire désagréable sur ses yeux, donne une réponse impertinente | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Priyanka Chopra Jonas revêt plusieurs chapeaux. En plus d’être une actrice à succès, elle est productrice, auteure et entrepreneure. La sensation mondiale s’est récemment rendue sur son Instagram pour lire les commentaires sur sa marque de soins capillaires ‘Anomaly’.

En publiant la vidéo, l’actrice a écrit : « Les critiques sont dans : Deep Conditioning Mask de @anomalyhaircare ! J’ai adoré lire vos commentaires sur @anomalyhaircare et recevoir vos commentaires ! Trouvez @anomalyhaircare sur votre @cible locale et dites-moi ce que vous en pensez afin que nous puissions améliorer Anomaly pour vous. #AnomalyHaircare”.

Cependant, en lisant les commentaires, elle a lu un commentaire personnel peu recommandable fait par quelqu’un à propos de ses yeux. «Je suis bouleversé par les yeux de Priyanka Chopra. Quelque chose me met mal à l’aise », a lu l’actrice.

Peecee a répondu au commentaire méchant en disant: « Je ne pense pas que cela était censé être dans les critiques. Mais si c’était le cas, je ne sais pas ce que je peux faire à ce sujet. Désolé », et a fait une grimace en clignant des yeux. ses yeux.

La sœur cousine de Priyanka et l’actrice Parineeti Chopra ont consulté la section des commentaires ci-dessous et ont écrit: « Pourquoi si mignon. »

De nombreux fans de l’actrice se sont rendus dans la section des commentaires pour demander quand le produit sera lancé en Inde.

Auparavant, Priyanka avait été aperçue pour la première fois dans son nouveau restaurant indien haut de gamme Sona à New York. L’actrice a posté des photos de sa sortie, où on peut la voir se livrer à des clichés golgappa. « Je n’arrive pas à croire que je suis enfin à @sonanewyork et que je vois notre travail d’amour après 3 ans de planification. Mon cœur est si plein d’aller dans la cuisine et de rencontrer l’équipe qui fait de @sonanewyork une expérience si saine. De ma salle à manger privée homonyme, celle de Mimi, aux intérieurs magnifiques, à l’art époustouflant d’artistes indiens (à vendre) et à la nourriture et aux boissons délicieuses, l’expérience Sona est si unique et fait partie de mon cœur au cœur de New York. , a écrit l’homme de 38 ans.

L’actrice est de retour à Londres pour travailler après avoir passé du temps avec sa famille aux États-Unis.