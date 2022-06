Priyanka Chopra reçoit des baskets personnalisées assorties pour Nick Jonas et sa fille Malti Marie le jour de la fête des pères

L’actrice indienne Priyanka Chopra Jonas a partagé une adorable photo de son mari Nick Jonas et de sa fille Malti Marie se jumelant avec Nick dans des chaussures personnalisées. Priyanka est allée sur Instagram, où elle a partagé la photo de Nick debout dos à la caméra, tenant leur petite fille, qui portait une robe couleur vin. Malti Marie porte des chaussures de sport blanches avec ‘MM’ écrit dessus, les chaussures de Nick ont ​​’MM’s Dad’ écrit dessus.

Cependant, leurs visages ne sont pas visibles sur la photo. L’actrice l’a posté lundi et a écrit : « Joyeuse 1ère fête des pères mon amour. Te regarder avec notre petite fille est ma plus grande joie. Quelle journée incroyable pour rentrer à la maison. Je t’aime… j’en espère beaucoup d’autres. »

Nick a partagé la même photo et a écrit: « Première fête des pères avec ma petite fille. Merci @priyankachopra pour les incroyables baskets père fille et pour avoir fait de moi un papa, je t’aime tellement. Bonne fête des pères à tous les papas et gardiens là-bas . »





Priyanka et Nick ont ​​accueilli leur premier paquet de joie, Malti en 2022. Leur fille est née par maternité de substitution.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Priyanka a récemment terminé le tournage de sa prochaine série de thrillers d’espionnage « Citadel ». L’actrice est allée sur Instagram, où elle a partagé une bobine. Dans le clip, on peut la voir conduire avec son chien.

Parallèlement à la vidéo, elle a écrit: « Et c’est enfin terminé! Merci à tous ceux qui ont rendu cette tâche gigantesque possible et amusante. Merci Atlanta. À la prochaine fois. » Son mari, le chanteur Nick Jonas est allé dans la section des commentaires et a laissé tomber un cœur.

Sur le front de Bollywood, Priyanka sera vue dans Jee Le Zaraa avec Katrina Kaif et Alia Bhatt. Le film sera réalisé par Farhan Akhtar. Priyanka a également signé pour une adaptation du roman de Shilpi Somaya Gowda « The Secret Daughter », dans lequel elle partagera l’espace à l’écran avec Sienna Miller.