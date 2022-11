Priyanka Chopra rayonnante de joie alors qu’elle se promène dans les rues de Mumbai montre à quel point sa maison lui a manqué

Priyanka Chopra est de retour chez elle après trois longues années et son enthousiasme d’être dans sa ville natale est clairement visible dans cette vidéo. Priyanka a parcouru les bouvillons de Mumbai alors qu’elle assistait à un événement de lancement de marque. Partageant la vidéo sur son compte Instagram, elle a écrit : “Arrêt au stand dans un ancien repaire. Même si c’est juste pour une minute #IYKYK Mumbai, tu m’as manqué ! Maintenant retour au travail”. Une fois une fille desi sera toujours une fille desi. Tu nous as manqué aussi PeeCee. Priyanka Chopra avait l’air ravissante dans son tailleur-pantalon blanc et sa danse joyeuse apaise le cœur de ses fans.